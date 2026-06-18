ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklentilere paralel şekilde sabit bırakmasının ardından altın piyasasında dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Kararın ilk etkisiyle sert gerileyen altın fiyatları, yeni günde yeniden yükselişe geçerek kayıplarının bir kısmını geri aldı. Yatırımcılar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını, Ata altın, gremse altın ve ons altındaki güncel seviyeleri yakından takip ediyor.

Fed'in faizleri değiştirmemesi ve yılın geri kalanına ilişkin mesajları piyasalar tarafından değerlendirilirken, güvenli liman talebinin yeniden güçlenmesi altın fiyatlarını destekledi. Ons altın yüzde 1'in üzerinde yükselirken, gram altın da 6.450 TL seviyesinin üzerine çıktı.

18 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın

Alış: 4.310,66 dolar

Satış: 4.311,59 dolar

Gram altın

Alış: 6.450,48 TL

Satış: 6.451,40 TL

Çeyrek altın

Alış: 10.320,76 TL

Satış: 10.548,04 TL

Yarım altın

Alış: 20.586,76 TL

Satış: 21.105,78 TL

Tam altın

Alış: 42.508,00 TL

Satış: 43.136,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 41.283,05 TL

Satış: 42.063,14 TL

Ata altın

Alış: 43.217,76 TL

Satış: 44.316,06 TL

Gremse altın

Alış: 105.780,00 TL

Satış: 107.593,00 TL

FED KARARI ALTINI NEDEN ETKİLİYOR?

Altın faiz getirisi olmayan bir yatırım aracı olduğu için Fed'in faiz politikası fiyatlar üzerinde doğrudan etkili oluyor. Faizlerin yüksek kalacağı beklentisi altın üzerinde baskı yaratırken, gelecekte faiz indirimlerinin gündeme gelebileceği beklentisi ise altına destek veriyor. Fed'in son toplantısında faizleri sabit bırakması sonrası piyasalarda oluşan yeni beklentiler, altın fiyatlarında ilk başta satış baskısı yaratmış olsa da sonrasında toparlanma görüldü.