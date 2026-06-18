Fed'in faizi sabit bırakmasının ardından altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Gram altın 6.450 TL'yi aşarken ons altın da değer kazandı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklentilere paralel şekilde sabit bırakmasının ardından altın piyasasında dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Kararın ilk etkisiyle sert gerileyen altın fiyatları, yeni günde yeniden yükselişe geçerek kayıplarının bir kısmını geri aldı. Yatırımcılar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını, Ata altın, gremse altın ve ons altındaki güncel seviyeleri yakından takip ediyor.
Fed'in faizleri değiştirmemesi ve yılın geri kalanına ilişkin mesajları piyasalar tarafından değerlendirilirken, güvenli liman talebinin yeniden güçlenmesi altın fiyatlarını destekledi. Ons altın yüzde 1'in üzerinde yükselirken, gram altın da 6.450 TL seviyesinin üzerine çıktı.
18 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Ons altın
Alış: 4.310,66 dolar
Satış: 4.311,59 dolar
Gram altın
Alış: 6.450,48 TL
Satış: 6.451,40 TL
Çeyrek altın
Alış: 10.320,76 TL
Satış: 10.548,04 TL
Yarım altın
Alış: 20.586,76 TL
Satış: 21.105,78 TL
Tam altın
Alış: 42.508,00 TL
Satış: 43.136,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 41.283,05 TL
Satış: 42.063,14 TL
Ata altın
Alış: 43.217,76 TL
Satış: 44.316,06 TL
Gremse altın
Alış: 105.780,00 TL
Satış: 107.593,00 TL
FED KARARI ALTINI NEDEN ETKİLİYOR?
Altın faiz getirisi olmayan bir yatırım aracı olduğu için Fed'in faiz politikası fiyatlar üzerinde doğrudan etkili oluyor. Faizlerin yüksek kalacağı beklentisi altın üzerinde baskı yaratırken, gelecekte faiz indirimlerinin gündeme gelebileceği beklentisi ise altına destek veriyor. Fed'in son toplantısında faizleri sabit bırakması sonrası piyasalarda oluşan yeni beklentiler, altın fiyatlarında ilk başta satış baskısı yaratmış olsa da sonrasında toparlanma görüldü.