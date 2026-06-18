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Fed'in faizi sabit bırakmasının ardından altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Gram altın 6.450 TL'yi aşarken ons altın da değer kazandı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklentilere paralel şekilde sabit bırakmasının ardından altın piyasasında dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Kararın ilk etkisiyle sert gerileyen altın fiyatları, yeni günde yeniden yükselişe geçerek kayıplarının bir kısmını geri aldı. Yatırımcılar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını, Ata altın, gremse altın ve ons altındaki güncel seviyeleri yakından takip ediyor.

Fed'in faizleri değiştirmemesi ve yılın geri kalanına ilişkin mesajları piyasalar tarafından değerlendirilirken, güvenli liman talebinin yeniden güçlenmesi altın fiyatlarını destekledi. Ons altın yüzde 1'in üzerinde yükselirken, gram altın da 6.450 TL seviyesinin üzerine çıktı.

18 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın
Alış: 4.310,66 dolar
Satış: 4.311,59 dolar

Altın toparlanıyor! 18 Haziran güncel alış-satış fiyatları, Görsel 1

Gram altın
Alış: 6.450,48 TL
Satış: 6.451,40 TL

Altın toparlanıyor! 18 Haziran güncel alış-satış fiyatları, Görsel 2

Çeyrek altın
Alış: 10.320,76 TL
Satış: 10.548,04 TL

Altın toparlanıyor! 18 Haziran güncel alış-satış fiyatları, Görsel 3

Yarım altın
Alış: 20.586,76 TL
Satış: 21.105,78 TL

Altın toparlanıyor! 18 Haziran güncel alış-satış fiyatları, Görsel 4

Tam altın
Alış: 42.508,00 TL
Satış: 43.136,00 TL

Altın toparlanıyor! 18 Haziran güncel alış-satış fiyatları, Görsel 5

Cumhuriyet altını
Alış: 41.283,05 TL
Satış: 42.063,14 TL

Fed sonrası dolar ve euroda güncel fiyatlar (18 Haziran) Fed sonrası dolar ve euroda güncel fiyatlar (18 Haziran)

Ata altın
Alış: 43.217,76 TL
Satış: 44.316,06 TL

Altın toparlanıyor! 18 Haziran güncel alış-satış fiyatları, Görsel 6

Gremse altın
Alış: 105.780,00 TL
Satış: 107.593,00 TL

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.451,38 6.452,28 % 1.7 08:21
Ons Altın / TL 200.765,85 200.808,69 % 1.75 08:36
Ons Altın / USD 4.322,75 4.323,38 % 1.57 08:36
Çeyrek Altın 10.322,21 10.549,47 % 1.7 08:21
Yarım Altın 20.579,91 21.098,95 % 1.7 08:21
Ziynet Altın 41.288,84 42.068,85 % 1.7 08:21
Cumhuriyet Altını 43.366,00 44.021,00 % -0.34 15:43
Tüm Altın Fiyatları

FED KARARI ALTINI NEDEN ETKİLİYOR?

Altın faiz getirisi olmayan bir yatırım aracı olduğu için Fed'in faiz politikası fiyatlar üzerinde doğrudan etkili oluyor. Faizlerin yüksek kalacağı beklentisi altın üzerinde baskı yaratırken, gelecekte faiz indirimlerinin gündeme gelebileceği beklentisi ise altına destek veriyor. Fed'in son toplantısında faizleri sabit bırakması sonrası piyasalarda oluşan yeni beklentiler, altın fiyatlarında ilk başta satış baskısı yaratmış olsa da sonrasında toparlanma görüldü.

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Fed sonrası dolar ve euroda güncel fiyatlar (18 Haziran)Fed sonrası dolar ve euroda güncel fiyatlar (18 Haziran)

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