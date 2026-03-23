Küresel piyasalarda son günlerde sert satış baskısı altında kalan altın fiyatları, yatırımcıların “dip geldi mi?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Özellikle son düşüşle birlikte kritik destek seviyelerine yaklaşan ons altın, teknik ve temel dinamiklerin kesiştiği bir noktada işlem görüyor.

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs ise yayımladığı son değerlendirmede altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

DÜŞÜŞ TRENDİ SÜRÜYOR AMA KRİTİK EŞİKTE

Son grafiklere bakıldığında altının net bir düşüş kanalı içerisinde hareket ettiği görülüyor. Fiyat, bu kanalın alt bandına doğru yaklaşırken kısa vadeli tepki alımları gelse de ana trend henüz kırılmış değil.

4.270 – 4.225 bandı kısa vadeli destek

4.115 seviyesi ise kritik ana destek

Yukarıda ise 4.395 ve 4.820 seviyeleri güçlü direnç konumunda

Bu seviyeler kırılmadan “trend değişti” demek için erken olduğu değerlendiriliyor.

GOLDMAN SACHS: “ORTA VADEDE GÜÇLÜ AMA KISA VADEDE RİSK VAR”

Goldman Sachs analistlerine göre altın, uzun vadede güçlü kalmaya devam ediyor. Banka özellikle: Merkez bankası alımları, Jeopolitik riskle ve Reel faizlerdeki oynaklık gibi faktörlerin altını desteklediğini belirtiyor.

Doların güçlü seyri,

Faiz beklentilerinin yüksek kalması,

Risk iştahındaki dalgalanma gibi nedenlerle baskının sürebileceği ifade ediliyor.

TEPKİ Mİ, TREND DÖNÜŞÜ MÜ?

Mevcut fiyat hareketi, henüz bir trend dönüşünden çok “tepki yükselişi” olarak değerlendiriliyor. Analistlere göre kalıcı bir yükseliş için: Düşüş kanalının yukarı kırılması, 4.400 üzeri kalıcılı ve Hacimli alımlar gerekli.

Aksi halde altın fiyatlarında 4.115 seviyesine doğru yeni bir geri çekilme ihtimali masada kalmaya devam ediyor.

PİYASADA KRİTİK SORU: DİP GÖRÜLDÜ MÜ?

Özetle piyasada iki senaryo öne çıkıyor:

Destekten tepki → kısa vadeli yükseliş

Kanal devamı → yeni dip arayışı

Goldman Sachs’ın da işaret ettiği gibi, altın için uzun vadeli hikâye güçlü kalırken kısa vadede dalgalı ve riskli bir süreç devam ediyor.

