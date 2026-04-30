Google Haberler

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve Fed'in şahin sinyalleri, güvenli liman altına olan talebi törpülemeye devam ediyor. Altın düşüş serisine devam ediyor.

Nisanda altın yatırımcısı için rüzgar tersine döndü. 30 Nisan 2026 sabahında altın fiyatları, aylık bazda negatif bir kapanışa hazırlanırken düşüş serisini sürdürüyor.

Nisan ayını yüzde 2,1’lik bir kayıpla kapatmaya hazırlanan altın, yatırımcısını tedirgin eden bir tablo sergiliyor.

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve ABD tahvil getirilerindeki tırmanış, ons altın üzerindeki baskıyı artırırken; iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatları bu düşüşten doğrudan nasibini aldı.

Güne düşüşle başlayan piyasalarda sabahın ilk saatlerinde altında oluşan tablo şöyle:

Gram altın satış fiyatı: 6.622 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.912 TL
Yarım altın satış fiyatı: 21.825 TL
Tam altın satış fiyatı: 42.874 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.516 TL
Gremse altın satış fiyatı: 107.515 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.552 dolar

Altında düşüş seriye geçti 30 Nisan güncel fiyatlar

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

ALTIN FİYATLARINI BASKILAYAN 3 TEMEL RİSK

Analistler, altın fiyatlarındaki bu gerilemenin arkasında üç ana nedenin yattığını belirtiyor:

• Fed Sinyalleri: Fed üyelerinin daha sıkı para politikası yönündeki açıklamaları faiz artırım ihtimallerini masada tutuyor.

• Tahvil Getirileri: ABD tahvil getirilerindeki artış, faiz getirisi olmayan altını baskılıyor.

• Petrol Fiyatları: Enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyonist endişeleri tetiklemesi, kısa vadede nakde olan talebi artırıyor.

Altında düşüş seriye geçti 30 Nisan güncel fiyatlar

YATIRIMCIYI NE BEKLİYOR?

Piyasa uzmanları, altının nisan ayını bu seviyelerde kapatmasının ardından mayıs ayı başındaki Fed kararlarının yön tayin edici olacağını vurguluyor.

Özellikle "güvenli liman" arayışındaki küçük yatırımcı için bu düşüşlerin bir alım fırsatı mı yoksa yeni bir düşüş kanalının başlangıcı mı olduğu merak konusu.

Not: Altın piyasasındaki oynaklık nedeniyle işlem yapmadan önce canlı verileri takip etmek ve uzman görüşlerini değerlendirmek büyük önem taşıyor.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.738,31 6.739,17 % 2.25 13:43
Ons Altın / TL 209.370,83 209.414,59 % 2.14 13:58
Ons Altın / USD 4.633,80 4.634,39 % 1.99 13:58
Çeyrek Altın 10.781,30 11.018,54 % 2.25 13:43
Yarım Altın 21.495,22 22.037,09 % 2.25 13:43
Ziynet Altın 43.125,20 43.939,39 % 2.25 13:43
Cumhuriyet Altını 44.378,00 45.048,00 % 1.79 12:34
Tüm Altın Fiyatları

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Google Haberler