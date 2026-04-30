Nisanda altın yatırımcısı için rüzgar tersine döndü. 30 Nisan 2026 sabahında altın fiyatları, aylık bazda negatif bir kapanışa hazırlanırken düşüş serisini sürdürüyor.

Nisan ayını yüzde 2,1’lik bir kayıpla kapatmaya hazırlanan altın, yatırımcısını tedirgin eden bir tablo sergiliyor.

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve ABD tahvil getirilerindeki tırmanış, ons altın üzerindeki baskıyı artırırken; iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatları bu düşüşten doğrudan nasibini aldı.

Güne düşüşle başlayan piyasalarda sabahın ilk saatlerinde altında oluşan tablo şöyle:

Gram altın satış fiyatı: 6.622 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.912 TL

Yarım altın satış fiyatı: 21.825 TL

Tam altın satış fiyatı: 42.874 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.516 TL

Gremse altın satış fiyatı: 107.515 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.552 dolar

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

ALTIN FİYATLARINI BASKILAYAN 3 TEMEL RİSK

Analistler, altın fiyatlarındaki bu gerilemenin arkasında üç ana nedenin yattığını belirtiyor:

• Fed Sinyalleri: Fed üyelerinin daha sıkı para politikası yönündeki açıklamaları faiz artırım ihtimallerini masada tutuyor.

• Tahvil Getirileri: ABD tahvil getirilerindeki artış, faiz getirisi olmayan altını baskılıyor.

• Petrol Fiyatları: Enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyonist endişeleri tetiklemesi, kısa vadede nakde olan talebi artırıyor.

YATIRIMCIYI NE BEKLİYOR?

Piyasa uzmanları, altının nisan ayını bu seviyelerde kapatmasının ardından mayıs ayı başındaki Fed kararlarının yön tayin edici olacağını vurguluyor.

Özellikle "güvenli liman" arayışındaki küçük yatırımcı için bu düşüşlerin bir alım fırsatı mı yoksa yeni bir düşüş kanalının başlangıcı mı olduğu merak konusu.

Not: Altın piyasasındaki oynaklık nedeniyle işlem yapmadan önce canlı verileri takip etmek ve uzman görüşlerini değerlendirmek büyük önem taşıyor.