Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını hızlandırabileceği beklentisi ve güçlenen dolar endeksinin etkisiyle haftayı sert düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. Ons altın Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 4.000 dolar seviyesinin altına gerilerken, iç piyasada gram altın ve diğer altın türlerinde de değer kaybı yaşanıyor.

Uzmanlar, kısa vadede Fed politikaları, ABD'den gelecek enflasyon verileri ve dolar endeksindeki hareketlerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.

26 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın

Alış: 3.996,03 dolar

Satış: 3.997,08 dolar

Gram altın

Alış: 6.007,17 TL

Satış: 6.007,86 TL

Çeyrek altın

Alış: 9.611,47 TL

Satış: 9.822,85 TL

Yarım altın

Alış: 19.158,59 TL

Satış: 19.642,14 TL

Tam altın

Alış: 39.310,00 TL

Satış: 39.631,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 38.445,89 TL

Satış: 39.171,24 TL

Ata altın

Alış: 39.807,88 TL

Satış: 40.844,83 TL

Gremse altın

Alış: 97.896,00 TL

Satış: 99.077,00 TL

ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Analistlere göre altın piyasasında yönü belirleyecek en önemli unsur Fed'in faiz patikası olacak. Faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisinin güçlenmesi halinde ons altında satış baskısı devam edebilir. Buna karşılık jeopolitik risklerde artış veya faiz indirimi beklentilerinin yeniden güç kazanması ise altına destek sağlayabilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.

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