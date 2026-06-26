Gram altın 6.007 TL, çeyrek altın 9.823 TL oldu. 26 Haziran 2026 güncel ons, Cumhuriyet, Ata, tam ve yarım altın fiyatları!
Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını hızlandırabileceği beklentisi ve güçlenen dolar endeksinin etkisiyle haftayı sert düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. Ons altın Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 4.000 dolar seviyesinin altına gerilerken, iç piyasada gram altın ve diğer altın türlerinde de değer kaybı yaşanıyor.
Uzmanlar, kısa vadede Fed politikaları, ABD'den gelecek enflasyon verileri ve dolar endeksindeki hareketlerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.
26 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Ons altın
Alış: 3.996,03 dolar
Satış: 3.997,08 dolar
Gram altın
Alış: 6.007,17 TL
Satış: 6.007,86 TL
Çeyrek altın
Alış: 9.611,47 TL
Satış: 9.822,85 TL
Yarım altın
Alış: 19.158,59 TL
Satış: 19.642,14 TL
Tam altın
Alış: 39.310,00 TL
Satış: 39.631,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 38.445,89 TL
Satış: 39.171,24 TL
Ata altın
Alış: 39.807,88 TL
Satış: 40.844,83 TL
Gremse altın
Alış: 97.896,00 TL
Satış: 99.077,00 TL
ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?
Analistlere göre altın piyasasında yönü belirleyecek en önemli unsur Fed'in faiz patikası olacak. Faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisinin güçlenmesi halinde ons altında satış baskısı devam edebilir. Buna karşılık jeopolitik risklerde artış veya faiz indirimi beklentilerinin yeniden güç kazanması ise altına destek sağlayabilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.
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