ANELE hisseleri, haftanın ilk işlem gününde açılışta kırımızı mumları yakmasının ardından alımların artmasıyla hızlı yükselişle tavan oldu. Yüzde 10'luk yükseliş hisseleri 38,28 TL’ye taşıdı.

9 Nisan’da tavan serisine 19,69 TL’den başlayan hisseler, 8. günde 38,28 TL’ye yükselmiş oldu.

Kaynak: Investing

Hisseler yatırımcıya haftalık bazda yüzde 60,84, aylık bazda yüzde 173,04 kazandırdı.

ANELE pay piyasasında 20 Nisan 2026 saat 14.30 verilerine göre alıcılar tarafında yoğun bir kurumsal ilgi gözlemleniyor. İlk 5 aracı kurumun alımları toplam hacmin %89,50'sini oluştururken, net alım miktarı 2.982.048 lot seviyesine ulaştı.

Kaynak: ForInvest

ALIM TARAFINDA DENİZ YATIRIM FARKI

Günün ilk yarısında ANELE hisselerinde en agresif alımı Deniz Yatırım gerçekleştirdi. Kurum, toplam alımların yarısından fazlasını tek başına göğüsledi.

Net Alım Yapan İlk 5 Aracı Kurum:

• Deniz Yatırım: 1.736.658 Lot (%52,122) – Maliyet: 38,280 TL

• Halk Yatırım: 666.996 Lot (%20,019) – Maliyet: 38,273 TL

• ICBC Turkey Yatırım: 231.000 Lot (%6,933) – Maliyet: 38,280 TL

• Midas Menkul: 204.511 Lot (%6,138) – Maliyet: 38,272 TL

• Gedik Yatırım: 142.883 Lot (%4,288) – Maliyet: 38,280 TL

