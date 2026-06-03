ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ), bir kamu kurumuna yönelik yapay zekâ projelerinin altyapısında kullanılacak yüksek hızlı veri merkezi fiber bağlantı ürünlerinin temini ve kurulumu kapsamında 162,4 milyon TL tutarında fatura düzenlediğini açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, bir kamu kurumuna yönelik yürütülen yapay zekâ projelerinin altyapısında kullanılacak yüksek hızlı veri merkezi fiber bağlantı ürünlerinin temini ve kurulumu işi kapsamında fatura düzenlendi.

KAP açıklamasında, söz konusu iş için 2 Haziran 2026 tarihinde KDV dahil 3 milyon 537 bin 600 ABD doları tutarında fatura kesildiği belirtildi. Fatura tutarının güncel kurla karşılığı ise 162 milyon 456 bin 497 TL olarak açıklandı.

YAPAY ZEKÂ ALTYAPISINDA KULLANILACAK

Şirket açıklamasında, söz konusu işin yapay zekâ projelerinin altyapısında kullanılmak üzere yüksek hızlı veri merkezi fiber bağlantı ürünlerinin temini ve kurulumu hizmetlerini kapsadığı ifade edildi.

ARDYZ ayrıca, işin daha önce İntron tarafından imzalanan sözleşme kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

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İNTRON'DAN DEVROLAN SÖZLEŞME KAPSAMINDA

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 Kasım 2025 tarihli onayıyla tamamlanan devralma işlemi sonrasında İntron firmasından ARD Grup'a devrolan sözleşmeler kapsamında söz konusu işin yürütüldüğünü vurguladı.

Açıklamada, düzenlenen faturanın devralınan sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlerden kaynaklandığı bilgisine yer verildi.

Şirket, gelişmenin kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulduğunu bildirdi.

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