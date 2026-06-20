Hafta boyunca ilk 5 alıcı kurumun toplam alımı 8 milyon 359 bin 106 lot olurken, ilk 5 satıcı kurumun toplam satışı 5 milyon 279 bin 63 lot olarak gerçekleşti. Böylece hissede net 3 milyon 80 bin 43 lotluk pozitif bakiye oluştu.

EN GÜÇLÜ ALIM YAPI KREDİ'DEN GELDİ

Haftalık verilerde en yüksek alımı 4 milyon 347 bin 706 lot ile Yapı Kredi Yatırım gerçekleştirdi. Yapı Kredi'nin toplam alımlar içindeki payı yüzde 49,54 oldu.

Alım tarafında öne çıkan kurumlar şöyle sıralandı:

Yapı Kredi Yatırım: 4.347.706 lot

Bank of America: 2.014.055 lot

HSBC: 903.576 lot

Ak Yatırım: 649.944 lot

Ünlü Menkul: 443.825 lot

Kaynak: ForInvest

Satış tarafında İş Yatırım ilk sırada

Haftanın en yüksek satışı ise 1 milyon 415 bin 543 lot ile İş Yatırım'dan geldi.

Satış tarafında öne çıkan kurumlar ise şöyle:

İş Yatırım: 1.415.543 lot

Global Menkul: 1.360.522 lot

Ziraat Yatırım: 981.945 lot

Kuveyt Türk Yatırım: 775.969 lot

Garanti BBVA Yatırım: 745.084 lot

ASELS hissesi, hafta boyunca yatırımcıların ilgi göstermeye devam ettiği hisseler arasında yer alırken, aracı kurum dağılımı güçlü alım iştahına işaret etti.

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