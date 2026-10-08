Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, babası Hasan Özdemir'in fon işlemleriyle bağlantılı olduğu yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. Ailesinin söz konusu fonlarda herhangi bir hesabı veya işlemi bulunmadığını belirten Göktaş, iddiaları ortaya atanlara meydan okuyarak "İddialarınızı somut delillerle ispatlayın, görevimi derhâl bırakacağım" dedi.

"FONLARDA TEK BİR KURUŞ DAHİ İŞLEMİMİZ YOK"

Bakan Göktaş, kendisinin ve aile üyelerinin soruşturmaya konu fonlarla herhangi bir bağlantısı bulunmadığını belirtti.

Göktaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan iddialar, baştan sona YALAN ve İFTİRADIR.

Bu iftiraları üretenleri, yayanları ve bunlara alet olanları en güçlü şekilde TELİN EDİYORUM. Şahsımın ve aile üyelerimin söz konusu olaylarla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur.

Hiçbir aile üyemizin söz konusu fonlarda TEK BİR KURUŞ DAHİ İŞLEMİ YOKTUR, kayıtlı hesabı yoktur."

İSİM BENZERLİĞİ İDDİASI: KİMLİK NUMARALARINA İŞARET ETTİ

Bakan Göktaş, iddialara konu işlemleri gerçekleştiren kişi ile babasının aynı kişi olmadığını belirterek kimlik numaralarının son hanelerine işaret etti.

Göktaş, işlemin sahibi olduğu belirtilen kişinin kimlik numarasının 92, babasının kimlik numarasının ise 18 ile sona erdiğini açıkladı.

Bakan Göktaş, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bahsettikleri işlemin sahibi olan şahsın TC'si 92 ile biterken babamınki 18 ile bitmektedir. İsim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİM."

BAKAN GÖKTAŞ'TAN İSTİFA RESTİ!

İddiaları ortaya atanlara çağrıda bulunan Göktaş, söz konusu suçlamaların somut delillerle kanıtlanması halinde görevinden ayrılacağını duyurdu.

Göktaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Bu iftirayı ortaya atanlardan DERHAL VE GECİKMEKSİZİN iddialarını ispatlamalarını bekliyorum.

En ufak bir ispatta görevimden istifa edeceğimi peşinen beyan ediyorum.

Eğer ispatlayamazlarsa onlardan da işgal ettikleri görevlerden istifalarını bekliyorum."

Bakan Göktaş, iddiaları dile getirenlerin de aynı sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini savundu.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Bakan Göktaş, kendisi ve ailesi hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle hukuki yollara başvuracaklarını da açıkladı.

İddiaları ortaya atan ve yayan kişiler hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını belirten Göktaş, her bir sorumlunun hukuk önünde hesap vermesi için konunun takipçisi olacağını ifade etti.

Göktaş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Buradan bu iddiaları ortaya atanlara açıkça meydan okuyorum: İddialarınızı somut delillerle ispatlayın, görevimi derhal bırakacağım. Peki, bu iddiaların yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız? Ben bu sözümün arkasındayım. Bu iftirayı atanlardan aynı duruşu bekliyorum!!!"