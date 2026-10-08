Sermaye piyasalarında bazı fon ve hisselerdeki olağan dışı hareketler nedeniyle başlatılan soruşturmaya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Adalet Bakanlığı, Özgür Özel'in soruşturma kapsamındaki bazı isimlerin muhalefete Bakanlık kaynaklı olarak sızdırıldığı yönündeki iddialarını reddetti.

Bakanlık, soruşturmanın somut suç şüphesi ve mali veriler doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek sürecin siyasi tartışmaların içine çekilmeye çalışıldığını savundu.

FON SORUŞTURMASININ BAŞLANGIÇ TARİHİ AÇIKLANDI

Adalet Bakanlığının açıklamasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bazı fon ve hisselerdeki olağan dışı hareketleri tespit ederek harekete geçtiği belirtildi.

Başsavcılığın 19 Ağustos 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) bilgi ve belge talep ederek soruşturma sürecini başlattığı bildirildi.

Fonlara ilişkin tasfiye kararlarının ise 17 Eylül 2026 tarihinde alındığı hatırlatıldı.

Bakanlık, söz konusu tarihlerin soruşturmanın somut suç şüphesi ve mali veriler çerçevesinde yürütüldüğünü ortaya koyduğunu ifade etti.

ÖZGÜR ÖZEL'İN İDDİALARINA SERT YANIT

Açıklamada, Özgür Özel'in soruşturmaya ilişkin bazı bilgilerin Adalet Bakanlığından muhalefete sızdırıldığı yönündeki sözlerine tepki gösterildi.

Bakanlık, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ana muhalefet liderinin, fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığından 'sızdırıldığı' beyanı da Bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır."

Bakanlık ayrıca, teyit edilmemiş ve manipülatif olarak nitelendirdiği içeriklerin muhalefet milletvekilleri üzerinden dolaşıma sokulduğunu savundu.

Söz konusu içeriklerin yanlış olduğunun anlaşılmasının ardından ortaya çıkan soru işaretlerinin devlet kurumlarına yöneltilmeye çalışıldığı ileri sürüldü.

"SORUŞTURMA YALNIZCA DELİLLER DOĞRULTUSUNDA SÜRDÜRÜLÜYOR"

Adalet Bakanlığı, soruşturmanın Cumhurbaşkanının yakın takibi ve ilgili devlet kurumlarının koordinasyonu doğrultusunda yürütüldüğünü bildirdi. Açıklamada, iyi niyetli yatırımcıların ve vatandaşların haklarının korunmasının öncelikli olduğu vurgulandı.

Bakanlık, soruşturmanın seyrine ilişkin şu değerlendirmede bulundu;

"Fon soruşturması, spekülasyonlara göre değil, yalnızca delillerin gösterdiği istikamette kararlılıkla sürdürülmektedir."

Açıklamada, sorumluluğu bulunan kişiler hakkında adli sürecin etkin biçimde işletilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, daha önce fon soruşturmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, bazı isimlerin Adalet Bakanlığı kaynaklı olarak muhalefete sızdırıldığını öne sürmüştü.

Özel, söz konusu bilgilerin doğruluğunu teyit etmeden kamuoyuyla paylaşmadıklarını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"İsimler havada uçuşuyor. Özellikle Adalet Bakanlığı'ndan sızdırılan, bize de muhalefete doğru sızdırılan isimler havada uçuşuyor."

Özel ayrıca, fon soruşturmasına ilişkin gelişmelerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin de denetim görevi bulunduğunu ifade etmişti.Adalet Bakanlığının son açıklamasıyla birlikte fon soruşturmasına ilişkin bilgi sızıntısı iddiaları konusunda taraflar arasındaki görüş ayrılığı belirginleşti.