Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kalkınma Yolu bittiği zaman, ülkemize 10 yıllık bir periyotta 55 milyar dolarlık bir katkısı olacağını öngörüyoruz. Ve yine yıllık da aşağı yukarı 70 bin kişiye bir istihdam sağlayacağını öngörüyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, "Çin'den çıkan bir yük ağırlıklı olarak Avrupa'ya Süveyş Kanalı'ndan gidiyor ve deniz yoluyla 35 günde gidiyor. Eğer Süveyş Kanalı'nda bir sıkıntı olursa Ümit Burnu'ndan dolaştığınızda 45 günde gidiyor. Eğer biz Kalkınma Yolu'nu bitirmiş olsaydık, bu 25 günde olacaktı" dedi.

'KALKINMA YOLU PROJESİ'NDE 4 ÜLKEYLE MUTABIK KALDIK'

Kalkınma Yolu Projesi’nin ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sonrası hızlıca başlanacağını duyuran Uraloğlu, "Bakın bugün Hürmüz Boğazı'nda sıkıntı var. Kalkınma Yolu bitmiş olsaydı, esasında dünyanın enerji noktasındaki etkilenimi çok çok daha az olacaktı. Peki, şu sarıyla gördüğünüz orası da Orta Koridor. Çin'den kalkan bir yük Londra'ya kadar sadece 18 günde demir yoluyla gidebiliyor. Onun için Orta Koridor'un ne kadar kıymetli olduğu, Kalkınma Yolu'nun ne kadar kıymetli olduğunu da bu haritadan görebiliyoruz" diye konuştu.

'BURASI SADECE BİR ULAŞIM KORİDORU DEĞİL'

Bakan Uraloğlu, "Şunu söylemek isterim, bazen şu soruluyor; ya bu taşıma BIZIM üzerimizden yapılsa ne olur yapılmasa ne olur, bizim yollarımızı eskitecek gibi yaklaşımlar oluyor. Değerli dava arkadaşlarım, bu tür koridorlar lojistiğin ve üretimin tetiklendiği merkezleri ortaya çıkarıyor. Bakın İzmir-İstanbul otoyolunu yaptıktan sonra güzergahta 12 tane lojistik merkez kurulmuştur. Onun için burası sadece bir ulaşım koridoru değil; aynı zamanda lojistik ve üretim koridorlarının da etrafında kümelendiği yapılardır; böyle değerlendirmemiz gerekir. Orta Koridor esasında biraz bahsettim hani Bakü-Tiflis-Kars'la başlayıp Kapıkule'ye kadar giden bir koridor ülkemizde. Bunun bağlantılarını ülkemizin her tarafına, denizlerine sağlamış olacağız, devam ediyoruz. Bakü-Tiflis-Kars'ı hayata geçirmiştik hemen devamında alternatif güzergahlarımız olması gerekir. Bakın bu kriz anları; pandemi, küresel ekonomideki sallantılar, savaşlar niye alternatiflerimizin olması gerektiğini de bize gösteriyor. Onun için Zengezur Koridoru, bizim taraftaki çalışmalara başladık. Nahçıvan tarafındaki önümüzdeki süreçte Azerbaycan tarafı başlayacak, Zengezur Koridoru oradaki çalışmalar inşallah bu sene başlar diye bekliyoruz. Azerbaycan tarafı da bitmek üzere. Doğrudan Türk dünyasına bağlanan bir koridoru inşallah hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

'ÜÇ DENİZ GİRİŞİMİ'NE ORTAK OLDUK'

Uraloğlu, "Bir başka koridor yine 'Üç Deniz Girişimi' dediğimiz Baltık'tan Adriyatik'e varan Karadeniz'e varan bir deniz girişimi. Burada stratejik ortak olduk buraya, bu da kıymetliydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle beraber geçen sene biz ortak olduk. Burada bir kara yolu ulaşımıdır, Avrupa'ya giden yüklerin Baltık Denizi'ne kadar ulaştırılması noktasında belki ilerleyen zamanda bizim müteahhitlerimiz de burada rol alacaktır, gayretimiz odur. Yine bakın biraz önceki Kalkınma Yolu, Basra Körfezi'nden çıkan bir koridordu ve şimdi artık bir alternatif üzerinde daha çalışıyoruz. Umman'dan başlayıp Suudi Arabistan'ı geçen Ürdün üzerinden Suriye'ye ve oradan Türkiye'ye gelen bir koridor üzerinde de çalışma başlattık. Bu da bizim için kıymetli olacaktır. Daha yeni ama çok çok önemli bir fikir birliği var, inşallah burada da yolumuza devam edeceğiz. Yine Afganistan odaklı Lapis Lazuli Koridoru; burası da bizim için kıymetli. Yine Uzak Doğu'dan gelen yüklerin Türkmenistan üzerinden, Afganistan'dan gelen yüklerin ülkemize gelmesi Avrupa'ya gitmesi noktasında bir çalışma. Bunda da yine masamızdadır" diye konuştu.