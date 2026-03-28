Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in henüz bakanlık görevinde bulunmadığı 2021 yılında, Londra'da sadece 163 metrekarelik bir dairenin tadilatı için kurulan sınırlı bir ortaklığın, bugün gündeme getirilme şekli eleştirildi. İlgili şahsın aldığı ihalelerin Bakan Şimşek ile ilişkilendirilerek "Bakanın ortağı" şeklinde sunulmasının, bilinçli bir karalama çabası olduğu ifade edildi.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK"

Daha önce defalarca açıklanmış bir konu üzerinden, Sayın Bakan’ın ismi ve fotoğrafları kullanılarak yapılan bu tarz haberlerin servis edilmesinin kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığı belirtilen açıklamada şu vurgu yapıldı:

"Sözcü Gazetesi'nin bugün ilk sayfadan duyurduğu haber, yazılma şekliyle algı oluşturma gayreti taşıyan, zorlama bir haberdir. Bu habere ilişkin tüm hukuki haklarımız kullanılacaktır."

KAMUOYUNA DUYURU

Bakanlık, 2021 yılındaki söz konusu ticari işlemin sınırlı ve belirli bir amaç için kurulduğunu, mevcut görev süreciyle hiçbir ilgisi bulunmadığını hatırlatarak açıklamayı "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesiyle tamamladı.

Kaynak: Ekonomim