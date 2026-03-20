Küresel piyasalarda son haftalarda dikkat çeken sert hareketler altın fiyatlarında da yön değişimine işaret etti. Ons altın, 5.044 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra gelen satışlarla birlikte 4.695 dolar seviyesine kadar gerileyerek kısa vadeli yükseliş trendini kırdı.

Teknik görünümde yaşanan bu kırılma, fiyatın yükselen kanalın dışına çıkarak düşen trend kanalı içine girdiğini ortaya koyarken, piyasalarda “yükseliş sona mı eriyor?” sorusunu da beraberinde getirdi.

Kısa Vadede Momentum Zayıfladı

Bank of America (BofA) analistleri, altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmeyi teknik açıdan değerlendirirken, kısa vadeli momentumun belirgin şekilde zayıfladığına dikkat çekti. Yükselen trendin kırılmasıyla birlikte alıcıların gücünü kaybettiği ve satıcıların piyasada daha etkin hale geldiği vurgulandı.

Analistlere göre bu yapı, kısa vadede daha düşük zirveler ve daha düşük diplerin görülebileceği bir sürecin başlangıcı olabilir.

Kritik Seviyeler: 4.820 Artık Direnç

Raporda öne çıkan en önemli teknik detaylardan biri, 4.820 dolar seviyesinin rol değiştirmesi oldu. Daha önce destek olarak çalışan bu seviye, aşağı yönlü kırılmasının ardından artık güçlü bir direnç konumuna geçti.

Fiyatın 4.695 dolar seviyesinde bulunduğu mevcut tabloda, bu seviyenin altında kalındığı sürece aşağı yönlü baskının devam edebileceği ifade ediliyor.

Aşağı yönlü hareketlerde:

4.600 dolar seviyesi ilk destek,

Bu seviyenin kırılması halinde ise 4.395 dolar majör destek olarak öne çıkıyor.

Yukarı yönlü tepki alımlarında ise:

4.820 doların yeniden aşılması, kısa vadeli toparlanmanın ilk sinyali olarak görülüyor.

Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde fiyatın yeniden 5.000 dolar üzerini test edebileceği belirtiliyor.

“Bu Bir Trend Sonu Değil, Düzeltme”

Bank of America, teknik görünümdeki zayıflamaya rağmen uzun vadeli perspektifte daha temkinli iyimser bir duruş sergiliyor. Kurum, yaşanan geri çekilmenin ana yükseliş trendinin sona erdiği anlamına gelmediğini özellikle vurguluyor.

Raporda, altın fiyatlarını destekleyen temel unsurların hâlâ güçlü olduğu ifade edilirken şu faktörlere dikkat çekiliyor:

Jeopolitik risklerin yüksek seyretmesi

Küresel ekonomik belirsizlikler

Merkez bankalarının rezerv tercihlerinde altının ağırlığını artırması

Bu çerçevede mevcut düşüşün, uzun vadeli yükseliş trendi içinde sağlıklı bir düzeltme olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Fed Politikası Belirleyici Olmaya Devam Ediyor

Analistler, altın fiyatlarının yönü üzerinde en kritik değişkenlerden birinin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası olmaya devam ettiğini ifade ediyor. Yüksek faiz ortamı altın üzerinde baskı yaratırken, olası faiz indirimleri ya da daha güvercin bir iletişim altını yeniden yukarı taşıyabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

Ayrıca dolar endeksindeki güçlenme ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişin de altın üzerinde kısa vadeli baskı oluşturduğu vurgulanıyor.

Piyasalara Net Mesaj: Temkinli Olun

Bank of America’nın değerlendirmesi, altın piyasasında kısa vadeli risklerin arttığını ortaya koyarken, yatırımcılar için dengeli bir perspektif sunuyor.

Kısa vadede teknik olarak düşüş trendine girilmiş olsa da, uzun vadeli hikâyenin henüz bozulmadığına işaret eden analistler, yatırımcıların bu süreçte kritik seviyeleri yakından takip etmesi gerektiğini belirtiyor.