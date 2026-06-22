Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakereler, küresel arz kesintilerine yönelik endişeleri azaltırken, petrol fiyatlarında geri çekilme yaşandı.

Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar seviyesine gerilerken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 75 dolar civarında işlem gördü. Brent petrol kontratları seans öncesinde yüzde 2,2 yükselse de artan işlem hacmiyle birlikte yönünü aşağı çevirdi.

ABD VE İRAN 60 GÜNLÜK YOL HARİTASINDA UZLAŞTI

Washington ve Tahran heyetlerinin İsviçre'deki görüşmelerde 60 günlük nihai anlaşma yol haritası üzerinde uzlaştığı bildirildi. Katar ve Pakistan arabuluculuğunda devam eden teknik görüşmelerin hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

Taraflar arasındaki üst düzey temaslar, geçen hafta imzalanan mutabakat zaptının ardından gerçekleştirildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI ENDİŞELERİ AZALDI

ABD'li yetkililer, görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasına yönelik mekanizmaları ve güney Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkesin uygulanmasına ilişkin adımları da kapsadığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsviçre'deki arabuluculuk sürecinin önemli sonuçlar verdiğini belirterek, Lübnan'daki çatışmaların sona erdirilmesi konusunda önemli mesafe kat edildiğini ifade etti.

Daha önce İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri durdurduğu yönündeki iddialara rağmen, hafta sonu boyunca milyonlarca varil petrol sevkiyatının kesintisiz sürdüğü belirtildi.

ANALİSTLER TEMKİNLİ

Commonwealth Bank of Australia analisti Vivek Dhar, piyasalarda Orta Doğu petrol akışının tamamen normale döneceğine ilişkin beklentilerin fazla iyimser olabileceğini söyledi.

Analistler, üretim belirsizlikleri ve deniz taşımacılığı şirketlerinin bölgeye dönme konusundaki temkinli yaklaşımının arz tarafında risk oluşturmaya devam ettiğini belirtiyor.

Öte yandan Hürmüz Boğazı'nın tamamen normale dönmesi halinde yaklaşık 80 milyon varil petrolün küresel piyasalara hızlı şekilde ulaşabileceği ifade ediliyor. Basra Körfezi'ndeki üreticilerin de üretim artışına hazırlık yaptığı belirtiliyor.

Kaynak: Dünya

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