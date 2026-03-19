Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla tatlı ve çikolata satışlarında artış yaşandığını belirtip, taklit ve tağşiş edilmiş ürünlerin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti.

Ramazan ayıyla birlikte değişen beslenme alışkanlıklarının bayramda yeniden farklılaşacağını ifade eden Toprak, "Ramazan nedeniyle yeme içme alışkanlıklarımızda ciddi değişiklikler oldu. Öğün sayısı azaldı. Bayramda ise özellikle şerbetli tatlılar, çikolata ve şekerlemelere ilgi artıyor. Bu nedenle ağır yiyeceklerden kaçınmak ve tüketimde ölçülü olmak gerekiyor" dedi.

'FARKLI İÇERİKLERİN BULUNDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

Toprak, taklit ve tağşiş ürünlerin oluşturabileceği risklere dikkati çekerek, "Baklavalarda Antep fıstığı yerine boyalı yer fıstığı kullanılabildiğini, bazı ürünlerde bezelye gibi farklı içeriklerin bulunduğunu görüyoruz. Bu nedenle ürünün fiyatına dikkat etmek gerekiyor. Antep fıstığının, şekerin ve diğer ham maddelerin fiyatı belli. Ederinin çok altında satılan ürünlere şüpheyle yaklaşılmalı" diye konuştu. Çikolata ürünlerinde de benzer durumların yaşanabildiğini vurgulayan Toprak, bazı ürünlerde çikolata yerine pralin kullanılarak satış yapıldığını söyledi.

'ÜRÜNLERİN İÇERİĞİ ETİKETLERDE DOĞRU ŞEKİLDE YER ALMAYABİLİYOR'

Toprak, "Herhangi bir taklit ve tağşiş durumunda gıda zehirlenmesi yaşanma ihtimali oldukça yüksek. Çünkü ürünlerin içeriği etiketlerde doğru şekilde yer almayabiliyor. Etikette belirtilmemesi halinde Antep fıstıklı diye aldığımız ürünün içinde farklı bir fıstık türü varsa ve bu ürüne alerjimiz varsa bayramımız zehir olabilir. Mümkün olduğunca tanıdığımız ve güvendiğimiz yerlerden alışveriş yapalım. Tükettiğimiz ürünlere dikkat edelim. Taklit ve tağşişi tadına bakarak ya da görünüşünden anlamak çoğu zaman mümkün değil. Bu nedenle güvenilir üretici ve satıcıları tercih etmek büyük önem taşıyor" diye konuştu.