Yılın ilk iki ayında bakır fiyatları küresel gelişmelerin etkisiyle sert yükseliş kaydetti. Freeport-McMoRan gibi büyük üreticilerde yaşanan operasyonel aksaklıklar ve Donald Trump dönemine ilişkin ithalat tarifeleri beklentileri, bakır fiyatlarını pound başına 6 doların üzerine taşıdı.

Ancak mart ayının ilk haftasıyla birlikte jeopolitik gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesi piyasalarda dengeleri değiştirdi. Artan risk algısıyla yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi bakırda satış baskısını artırdı. Bu gelişmelerle birlikte bakır fiyatları mart ortasında 5,7 dolar seviyesinin altına geriledi.

ENERJİ TESİSLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR ETKİLİ OLDU

Savaşın ilerleyen günlerinde özellikle Güney Pars Gaz Sahası gibi kritik enerji altyapılarına yönelik karşılıklı saldırılar, küresel piyasalarda tedirginliği artırdı. Enerji arzına yönelik risklerin yükselmesi lojistik maliyetlerini artırırken, sanayi üretiminde yavaşlama beklentilerini de güçlendirdi.

Analistler, enerji arzındaki aksaklıkların üretim maliyetlerini artırmasına rağmen küresel talepteki zayıflamanın fiyatlar üzerinde daha belirleyici olduğunu ifade ediyor.

PİYASALARDA YÖN ARAYIŞI SÜRÜYOR

Yıla güçlü başlayan ve ocak sonunda rekor seviyelere ulaşan bakır fiyatları, bu ay yüzde 8'in üzerinde geriledi. Bakır fiyatları, 10.00 yazım saati itibarıyla bakırın ton fiyatı yüzde 1,66 yükselişle 12.021,00 dolar seviyesinde seyrediyor.