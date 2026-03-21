Küresel gübre piyasası Hürmüz kaynaklı risklerle yeniden gerilim hattına girmiş durumda. Doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş, doğrudan amonyak ve üre maliyetlerini yukarı çekerken, ithalata bağımlı ülkelerde fiyat baskısı artıyor. Türkiye’nin ihracatı sınırlayıp ithalat vergisini sıfırlaması ise iç piyasayı koruma hamlesi olarak öne çıkıyor.

Üre Daralıyor, AN Sahaya Geri Döndü

Üre gübresi yüksek azot oranına sahip olsa da maliyet ve verimlilik açısından dezavantajları kriz dönemlerinde daha belirgin hale geliyor. Buna karşılık 10 yıl sonra yeniden serbest bırakılan amonyum nitrat (AN), hızlı etki ve daha düşük kayıp avantajıyla çiftçinin tercihini değiştirebilir.

Bu dönüşüm, sadece tarımı değil doğrudan Borsa İstanbul’daki şirketlerin hikâyesini de değiştiriyor.

BIST’te Öne Çıkabilecek Gübre Şirketleri

Bu yeni dönemde özellikle şu şirketler ön plana çıkıyor:

BAGFS (Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları):

Amonyum nitrat ve türev ürünlerde güçlü üretim altyapısına sahip. İç pazara yönelim arttıkça en direkt fayda sağlayabilecek şirketlerden biri olarak görülüyor.

TKFEN (Tekfen Holding – Toros Tarım):

Türkiye’nin en büyük gübre üreticilerinden biri olan Toros Tarım üzerinden geniş ürün gamına sahip. Dağıtım ağı ve üretim kapasitesi sayesinde iç talep artışını hızlı karşılayabilecek konumda.

GUBRF (Gübre Fabrikaları T.A.Ş.):





Hem üretim hem de dağıtım tarafında güçlü oyuncu. Tarım Kredi bağlantısı sayesinde iç pazarda talep artışını doğrudan fiyatlayabilecek şirketlerden biri.

EGGUB (Ege Gübre):

Liman ve lojistik avantajı ile ithalat ve dağıtım tarafında öne çıkıyor. İthal ürün akışının artması durumunda dolaylı fayda sağlayabilir.

Doğalgaz Şoku Dengeleri Değiştiriyor

Gübre üretiminin ana maliyeti doğalgaz. Amonyak üretim maliyetinin %70-80’i doğrudan gaz fiyatına bağlı. 1 ton amonyak için yaklaşık 33 MMBtu gaz gerekiyor. Bu nedenle enerji fiyatlarındaki her artış, üre tarafını baskılarken AN gibi alternatiflerin cazibesini artırıyor.

Türkiye Ürede Dışa Bağımlı

Türkiye’de yerli üretim kapasitesi sınırlı. İGSAŞ dışında büyük ölçekli üretim yok denecek kadar az. Bu da küresel fiyat şoklarının iç piyasaya daha hızlı yansımasına neden oluyor. Böyle dönemlerde iç pazara yönelik üretim yapan şirketler daha avantajlı hale geliyor.

Yeni Ralli Hikâyesi Yazılıyor mu?

Gübre ihracatının sınırlandırılması, AN’nin yeniden devreye alınması ve küresel arz sıkışıklığı birleştiğinde, BIST’te gübre hisseleri için yeni bir hikâye oluşuyor. Özellikle üretim esnekliği ve iç pazara erişimi güçlü şirketlerin bu süreçte pozitif ayrışma potansiyeli bulunuyor.

Yasal Uyarı: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Burada yer alan bilgi ve yorumlar genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları kişisel risk ve getiri tercihlerinize göre verilmelidir.