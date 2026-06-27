Borsa İstanbul'da 22-26 Haziran haftası satış baskısının etkisiyle tamamlandı. BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 3,13 değer kaybederken, bankacılık, holding ve sanayi endeksleri de haftayı ekside kapattı. Haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisseleri de belli oldu.

BIST 100 endeksi, haftaya 14.791 puandan başladıktan sonra haftayı 14.274,02 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 14.147, en yüksek ise 14.871 puanı gördü.

ENDEKSLERDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Haftalık bazda;

Bankacılık endeksi: %-4,99

Holding endeksi: %-0,89

Sanayi endeksi: %-1,82

oranında değer kaybetti.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

BIST 100'de haftanın en yüksek getirisini Balsu Gıda (BALSU) sağladı. Hisse haftalık bazda %32,41 yükseldi.

BALSU'yu şu hisseler takip etti:

DSTKF: %8,28

EFOR: %7,94

HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELERİ

Haftanın en sert düşüşünü ise Ral Yatırım Holding (RALYH) yaşadı.

En fazla değer kaybeden hisseler şöyle sıralandı:

RALYH: %-21,97

HEKTS: %-18,03

MIATK: %-15,26

PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK ŞİRKETLER

Borsa İstanbul'da piyasa değeri en yüksek şirketler sıralamasında Aselsan (ASELS) ilk sıradaki yerini korudu.

İlk üç şirket şöyle sıralandı:

ASELS: 1 trilyon 648 milyar 440 milyon TL

DSTKF: 1 trilyon 154 milyar 999 milyon TL

GARAN: 581 milyar 280 milyon TL

İŞLEM HACMİNDE THY ZİRVEDE

Haftalık işlem hacmi sıralamasında ise Türk Hava Yolları (THYAO) ilk sırada yer aldı.

En yüksek işlem hacmine ulaşan hisseler:

THYAO: 64 milyar 669 milyon TL

ASELS: 44 milyar 341 milyon TL

ASTOR: 38 milyar 339 milyon TL

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