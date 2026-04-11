Borsa İstanbul'da bu hafta endeksin genel seyrinden belirgin biçimde ayrışan hisseler, yatırımcılarına kısa sürede ciddi getiri sağladı. Haftalık bazda yüzde 30 ile 47 arasında değer kazanan altı hisse, 100 bin TL'lik bir yatırımı tek haftada 130 bin ile 147 bin TL arasına taşıdı. Peki hangi hisseler bu performansı gösterdi, arkasında ne var?

Haftanın lideri: Doğanlar Mobilya yüzde 47 yükseldi

Haftalık kazanç sıralamasının zirvesine DGNMO kodu ile işlem gören Doğanlar Mobilya oturdu. Hisse bu hafta yüzde 46,68 değer kazanarak 5,53 TL seviyesine ulaştı. Günlük artış da yüzde 9,94 ile dikkat çekici bir seyir izledi. Mobilya sektörü, faiz indirim beklentilerinin eşliğinde yeniden canlanma sinyalleri veren iç talebe duyarlı hisseler arasında yer alıyor. Doğanlar Mobilya'nın bu performansı, düşük hacimli hisselerde fiyat hareketlerinin ne denli sert olabileceğini de gözler önüne serdi.

GYO rüzgarı: Savur GMYO yüzde 37 artış kaydetti

İkinci sıraya SVGYO kodu ile işlem gören Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yerleşti. Hisse haftalık bazda yüzde 37,26 değer kazanarak 18,16 TL'ye yükseldi. 2026'nın ilk çeyreğinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen 15 halka arzın tamamı yatırımcılarına prim getirirken, halka arz hisseleri arasında en yüksek performansı Savur GYO sergiledi. Halka arz priminin ardından süregelen ilgi, bu haftaki güçlü görünümün arkasındaki temel dinamik olarak öne çıkıyor. Borsa İstanbul tarafından SVGYO paylarına 8 Mayıs'a kadar brüt takas tedbiri getirilmesi ise kısa vadeli volatilitenin süreceğine işaret ediyor.

Otomotiv kiralama sektörü öne çıktı: Borlease yüzde 36 kazandırdı

BORLS kodu ile işlem gören Borlease Otomotiv bu haftanın sürpriz hisselerinden biri oldu. Hisse haftalık bazda yüzde 35,71 artışla 3,99 TL'ye ulaşırken günlük yükselmesi de yüzde 9,92 ile dikkat çekti. Ancak bu yükseliş, şirketin geçmişine bakıldığında daha da çarpıcı bir tablo ortaya koyuyor.

Borlease Otomotiv, Ocak 2026'da vadesi gelen 46,3 milyon TL tutarındaki kupon faizi ile 400 milyon TL'lik anapara itfa ödemesini yapamayarak temerrüde düştü. Şirketin kısa vadeli borçları 9 milyar TL'ye dayanmış, net işletme sermayesi ise 3,3 milyar TL ekside seyrediyordu. Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya, şirketin kredi notunu "B (tr)" seviyesinden "prD (tr)" seviyesine indirdi. Hisse bu süreçte 32 TL'den 3,5 TL'ye kadar gerileyerek yüzde 90'ı aşan bir değer kaybı yaşamıştı.

Şubat 2026'da alacaklılarla mutabık kalınarak birden fazla finansman bonosu ödemesi üç ay ertelendi. Bu yeniden yapılandırma sürecinin bir nebze netlik kazanması ve spekülatif alımların devreye girmesiyle hisse bu hafta sert yükseliş kaydetti. Söz konusu yükselişin şirketin temel finansal sorunlarının çözüldüğünü göstermediğini, yeniden yapılandırma sürecinin hâlâ devam ettiğini hatırlatmak gerekiyor.

Şeker fiyatları ve gıda enflasyonu motoru: Kütahya Şeker yüzde 32 yükseldi

1953 yılında kurulan Türkiye'nin ilk özel şeker fabrikası olan Kütahya Şeker Fabrikası, KTSKR koduyla bu haftanın en hareketli hisseleri arasına girdi. Hisse haftalık bazda yüzde 31,83 artışla 105,20 TL'ye ulaştı; bu seviye şirketin son bir yılda gördüğü zirve düzeyiyle örtüşüyor. Yüksek enerji fiyatlarının tarıma dayalı üretim maliyetlerini artırdığı ortamda, gıda enflasyonuna doğrudan temas eden şirketlerin yatırımcı radarına girdiği görülüyor. Günlük işlem hacminin 579 milyon TL'yi aşması, kurumsal ilginin de devrede olduğuna işaret ediyor.

Holding ve yatırım tarafı: Ral Yatırım Holding yüzde 30 arttı

RALYH kodu ile işlem gören Ral Yatırım Holding haftayı yüzde 30,40 artışla 262,75 TL'den kapattı. Şirket son haftalarda devre kesici uygulaması ve olağan dışı fiyat hareketi bildirimleriyle de gündemdeydi. Haftanın son işlem günlerinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısı yatırımcıların gündeminde yer aldı. Holding hisselerinde bu tür kurumsal gelişmelerin kısa vadeli fiyat hareketlerini tetikleyebildiği biliniyor.

Çelik ve metal tarafından güçlü kapanış: Doğusan yüzde 30 değer kazandı

Listedeki son isim DOGUB kodu ile işlem gören Doğusan oldu. Hisse haftalık bazda yüzde 30,14 artış kaydederek 112,70 TL'ye yükseldi. Günlük değişim ise yüzde 9,95 ile neredeyse tavan sınırında seyretti. İşlem hacminin 195 milyon TL'yi aşması, hissedeki alım baskısının tek bir günle sınırlı kalmadığına işaret ediyor.

Bu tablo ne anlama geliyor?

Bu hisseler arasında mobilya, gayrimenkul, otomotiv kiralama, gıda ve metal gibi birbirinden farklı sektörler yer alıyor. Ortak nokta ise hepsinin görece düşük piyasa değeriyle işlem gören, halka açıklık oranı sınırlı yapılar olması. Bu tür hisselerde spekülatif alım dalgaları fiyatı kısa sürede çok yukarı taşıyabiliyor; ancak aynı hız tersine de çalışabiliyor. Haftalık kazanç tablosunun yatırım kararı için tek başına yeterli bir gösterge olmadığını, şirketlerin temel finansal verilerinin ve sektörel konumlarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

Bu içerik bilgilendirme amacıyla kamuya açık kaynaklara dayanılarak derlenmiştir. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Geçmiş performans gelecekteki getirileri garanti etmez.