Bitcoin'de son haftalarda yaşanan sert geri çekilme, yatırımcıların odağındaki konuların başında geliyor. Fiyatın 62 bin dolar seviyesinde tutunma mücadelesi vermesi, piyasalarda düşüşün nedenlerine ilişkin tartışmaları artırırken, zincir üstü veriler satış baskısından çok talep eksikliğine işaret ediyor.

Uzmanlara göre mevcut düzeltme sürecinde temel sorun, piyasadaki satışların artmasından ziyade yeni sermaye girişlerinin önemli ölçüde yavaşlaması. Bu durum hem Bitcoin hem de diğer dijital varlıklarda yatırımcıların daha temkinli hareket etmesine neden oluyor.

KURUMSAL TALEPTE BELİRGİN ZAYIFLAMA

2024 ve 2025 yıllarında Bitcoin'in yükselişinde önemli rol oynayan ABD spot Bitcoin ETF'lerine yönelik sermaye girişleri, 2026 yılında hız kesmeye başladı.

ETF'lerden çıkışların artması ve Coinbase Premium göstergesinin uzun süre negatif bölgede kalması, ABD merkezli kurumsal yatırımcı talebinin zayıfladığına işaret etti. Piyasa analizleri, yatırımcı güvenindeki gerilemenin ağdaki sermaye miktarına da yansıdığını ortaya koyuyor.

Gerçekleşmiş piyasa değeri (Realized Cap) verilerine göre Bitcoin ağındaki yatırımcı sermayesi yaklaşık 1,12 trilyon dolardan 1,08 trilyon dolara geriledi. Böylece ağdan yaklaşık 40 milyar dolarlık sermaye çıkışı yaşandı.

SERMAYE TEKNOLOJİ HİSSELERİNE KAYIYOR

Uzmanlar, Bitcoin piyasasından çıkan sermayenin tamamen piyasalardan çekilmediğini, önemli bir bölümünün yapay zekâ temalı teknoloji hisselerine yöneldiğini değerlendiriyor.

Güçlü finansal sonuçlar açıklayan ve hisse geri alım programlarını sürdüren teknoloji şirketleri, mevcut faiz ortamında yatırımcılar açısından daha cazip hale geldi. Bu durum, özellikle kurumsal yatırımcıların portföy tercihlerinde değişime yol açtı.

Sermaye rotasyonunun etkisiyle kripto para piyasasında talep eksikliği oluşurken, fiyatlar üzerindeki baskı da arttı.

TEKNİK GÖRÜNÜMDE KRİTİK SEVİYELER TAKİP EDİLİYOR

Analistler, vadeli işlem piyasalarında yaşanan gelişmelerin düşüşü desteklediğini ancak asıl nedenin talep eksikliği olduğunu belirtiyor.

3-4 Haziran tarihlerinde 150 milyon dolardan fazla kaldıraçlı uzun pozisyon tasfiye edilirken, bu tasfiyelerin düşüşün nedeni değil sonucu olduğu ifade ediliyor.

Teknik görünümde daha önce güçlü destek görevi gören 72 bin-74 bin dolar aralığı artık önemli bir direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.

Kaynak: TradingView

Yatırımcıların yakından takip ettiği kritik destek bölgesi ise 61 bin ile 64 bin dolar aralığında bulunuyor. Fiyatın bu bölgede tutunması halinde yeni bir toparlanma sürecinin başlayabileceği belirtiliyor.

Ancak desteğin aşağı yönlü kırılması durumunda ilk hedefin psikolojik 60 bin dolar seviyesi olabileceği, sonrasında ise fiyatın 50 bin doların üzerindeki bölgelere kadar geri çekilme ihtimalinin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, piyasada kalıcı bir toparlanma görülebilmesi için ETF girişlerinin yeniden pozitife dönmesi, Coinbase Premium göstergesinin sıfırın üzerine çıkması ve ağdaki sermaye büyümesinin yeniden hız kazanması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Coin Mühendisi

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