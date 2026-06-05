Kripto para piyasalarında düşüş eğilimi derinleşiyor. Piyasa verilerine göre Bitcoin, haftalık bazda yüzde 14,5 değer kaybederek 61 bin dolar seviyelerinde işlem gördü.

Günün ilk bölümünde 60 bin 789 dolara kadar gerileyen Bitcoin, son ayların en düşük seviyelerine yaklaştı.

ETHER KRİTİK DESTEK SEVİYESİNE YAKLAŞTI

Piyasanın ikinci büyük kripto para birimi Ether de satış baskısından nasibini aldı.

Ether fiyatı haftalık bazda yüzde 17'nin üzerinde değer kaybederek kritik destek seviyesi olarak izlenen 1.420 dolar bandına yaklaştı.

Analistler, Ether'in 1.420 dolar seviyesinin altına gerilemesi halinde satış baskısının daha da artabileceğini ve fiyatların 2022 ayı piyasasında görülen seviyelere doğru çekilebileceğini belirtiyor.

İŞLEM HACİMLERİ GERİLİYOR

Kripto para piyasasındaki düşüşe işlem hacimlerindeki zayıflama da eşlik etti.

Verilere göre spot işlem hacmi nisan ayında 679 milyar dolara gerileyerek Ekim 2023'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Uzmanlar, işlem hacimlerindeki düşüşün piyasadaki talep zayıflığına işaret ettiğini ifade ediyor.

1,2 MİLYAR DOLARLIK TASFİYE

Son 24 saatte gerçekleşen tasfiyelerde Bitcoin yaklaşık 364 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Ether'de ise 291 milyon dolarlık pozisyon kapatıldı.

Tasfiye edilen işlemlerin büyük bölümünü yükseliş beklentisiyle açılan uzun pozisyonlar oluşturdu.

Piyasada yaşanan sert satışlara rağmen bazı analistler, teknik göstergelerin aşırı satım bölgesine işaret ettiğini belirterek kısa vadede tepki alımlarının görülebileceğini ifade ediyor.

Kaynak: Dünya

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