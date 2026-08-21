Bitcoin'in haftalık kazancı da yüzde 20'yi aştı. Rallide spot Bitcoin ETF'lerine yönelik güçlü kurumsal talep, ABD tahvil faizlerine ilişkin beklentiler ve short pozisyonlarda yaşanan milyarlarca dolarlık tasfiyeler etkili oldu.

BİTCOİN ETF'LERİNE GÜÇLÜ GİRİŞ

Kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e yönelik ilgisi spot ETF akımlarında da kendini gösterdi. 20 Ağustos'ta ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerine 606 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

Böylece spot Bitcoin ETF'lerinde net giriş serisi dört güne ulaştı. Spot Ethereum ETF'lerinde de aynı gün 221 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

Zaye Capital Markets verilerine göre spot Bitcoin ürünlerine bir önceki gün de yaklaşık 520 milyon dolarlık net giriş gerçekleşmişti. Bu rakam yaklaşık üç buçuk ayın en yüksek günlük girişi olmuştu.

Kurumsal fon akışındaki hızlanma, Bitcoin'deki yükselişin yalnızca kaldıraçlı işlemlerden kaynaklanmadığına, spot piyasadaki gerçek talebin de güçlendiğine işaret etti.

1,4 MİLYAR DOLARLIK POZİSYON TASFİYE EDİLDİ

Bitcoin'deki hızlı yükseliş, düşüş yönünde pozisyon alan yatırımcıları da sert şekilde etkiledi.

CoinGlass verilerine göre son 24 saatte yaklaşık 1,4 milyar dolarlık kripto pozisyonu tasfiye edildi. Bunun yaklaşık 1,2 milyar dolarını short pozisyonlar oluşturdu.

Tasfiyeler 156 bin 211 yatırımcıyı etkilerken, bir önceki gün yaklaşık 3 milyar dolarlık short pozisyonun kapanmasıyla iki günlük toplam short tasfiyesi 4 milyar doların üzerine çıktı.

Short pozisyonların zorunlu olarak kapatılması sırasında yapılan alımlar, Bitcoin'deki yükselişin daha da hızlanmasına katkı sağladı.

ABD TAHVİLLERİ DE BİTCOİN'İ DESTEKLEDİ

Ralliyi destekleyen gelişmelerden biri de ABD Hazinesi'nin uzun vadeli tahvil geri alımlarına ilişkin kararı oldu.

Hazine, uzun vadeli tahvil geri alımlarının büyüklüğünü operasyon başına 2 milyar dolardan 4 milyar dolara çıkardı. Bu adımın finansal koşulların gevşeyebileceği beklentisini güçlendirmesi, risk iştahını destekledi.

VanEck Dijital Varlıklar Araştırma Başkanı Matthew Sigel de ABD kamu borcunun 40 trilyon dolara ulaşmasının Bitcoin'e yönelik talebi destekleyebileceğini belirtti.

KRİPTO PARALARDA YÜKSELİŞ DALGASI

Bitcoin'deki sert yükselişe diğer büyük kripto paralar da eşlik etti.

Ether yaklaşık yüzde 5 yükselerek 2.350 dolar civarına çıkarken, haftalık kazancı yüzde 24,5'e ulaştı. Solana yüzde 5'in üzerinde, Dogecoin yaklaşık yüzde 9, BNB ise yüzde 6 değer kazandı.

Böylece haftalardır dar bantta hareket eden kripto para piyasasında güçlü bir yükseliş dalgası yaşanırken, Bitcoin'in 78 bin dolar seviyesinin üzerine çıkması piyasanın yönü açısından dikkat çekici bir gelişme oldu.

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