Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 yükselişle 14.482,86 puandan başladı. Alıcılı seyrini sürdüren endeks, yazım sırasında 14.487 puan seviyesinde işlem gördü.

TSİ 12.00 itibarıyla Borsa İstanbul'da en fazla yükselen ve düşen hisseler de netleşti.

EN ÇOK YÜKSELEN İLK 5 HİSSE

Günün ilk yarısında en güçlü performansı sergileyen hisseler arasında GENIL, UFUK ve VERTU öne çıktı. Bu hisseler yüzde 10 yükselişle tavan fiyata ulaştı. SOKE ve BRKO ise yaklaşık yüzde 9,99 değer kazanarak yükseliş listesinde yer aldı.

GENIL: 9,46 TL (+%10,00)

UFUK: 1.573,00 TL (+%10,00)

VERTU: 46,44 TL (+%10,00)

SOKE: 16,96 TL (+%9,99)

BRKO: 16,63 TL (+%9,99)

EN ÇOK DÜŞEN İLK 5 HİSSE

Öte yandan satış baskısının etkili olduğu hisselerde IHAAS ve EMPAE yüzde 10 düşüşle taban seviyeye geriledi. GENKM, TERA ve ALGYO da günün en fazla değer kaybeden hisseleri arasında yer aldı.

IHAAS: 76,95 TL (-%10,00)

EMPAE: 125,10 TL (-%10,00)

GENKM: 20,02 TL (-%9,98)

TERA: 176,30 TL (-%9,96)

ALGYO: 5,26 TL (-%9,93)

Piyasalarda gün içi işlemler devam ederken, yatırımcıların özellikle yüksek volatilite gösteren hisselerdeki hareketleri yakından takip ettiği görülüyor.

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