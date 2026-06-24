Borsa İstanbul'da güne yüzde 0,09 yükselişle 14.552,46 puandan başlayan BIST 100 endeksi, günün ilerleyen saatlerinde yönünü aşağı çevirdi. Küresel piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle satış baskısının arttığı endeks, TSİ 10.54 itibarıyla yüzde 0,43 kayıpla 14.477 puandan işlem gördü.

Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası günün en çok yükselen ve düşen hisseleri de belli oldu.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

TSİ 10.30 itibarıyla Borsa İstanbul'da en fazla yükselen hisseler şöyle sıralandı:

Kütahya Şeker Fabrikası (KTSKR): %9,99

Birlik Mensucat (BRMEN): %9,92

Osmanlı Yatırım (OSMEN): %9,91

Info Yatırım (INFO): %9,85

Selçuk Ecza Deposu (SELEC): %8,19

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Aynı saatlerde satış baskısının yoğunlaştığı hisseler ise şu şekilde gerçekleşti:

Kontrolmatik Teknoloji (KONTR): %-10,00

Ditaş Doğan Yedek Parça (DITAS): %-9,97

Birleşim Grup Enerji (BIGEN): %-9,96

Hektaş (HEKTS): %-5,01

Ral Yatırım Holding (RALYH): %-4,86

Küresel piyasalarda devam eden belirsizlikler ve yurt içi veri gündemi nedeniyle yatırımcıların temkinli hareket ettiği görülürken, BIST 100 endeksindeki dalgalı seyrin gün içinde de devam etmesi bekleniyor.

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