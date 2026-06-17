Borsa İstanbul'da işlem gören 11 şirket, yarın gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantılarında hissedarlarıyla bir araya gelecek. Yatırımcıların yakından takip ettiği temettü gündemleri görüşülecek.
Yatırımcıların merakla beklediği kâr payı dağıtım kararları da genel kurullarda ortakların onayına sunulacak. Şirket yönetim kurullarının temettü teklifleri, yapılacak oylamaların ardından kesinlik kazanacak.
YARIN GENEL KURULA GİDECEK ŞİRKETLER
18 Haziran Perşembe günü olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirecek şirketler şunlar:
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM)
Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR)
Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN)
Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZBGY)
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY)
Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZKGY)
Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD)
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY)
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SNGYO)
Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS)
Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (TNZTP)
TEMETTÜ KARARLARI YAKINDAN İZLENECEK
Genel kurul toplantılarında şirketlerin 2025 faaliyet dönemine ilişkin finansal sonuçları değerlendirilirken, kâr dağıtım teklifleri de yatırımcıların odağında olacak. Özellikle temettü beklentisi bulunan şirketlerde alınacak kararların hisseler üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor.
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