Canlı borsa ekranında yer alan “% Değişim” sütunu, bir hissenin bir önceki kapanış fiyatına göre ne kadar yükseldiğini ya da düştüğünü gösterir. Bu oran, yatırımcıya o günkü performans hakkında hızlı ve net bir fikir verir.

Örneğin bir hisse %3 artıda görünüyorsa, önceki kapanışa göre yüzde 3 prim yapmış demektir. Aynı şekilde eksi yöndeki değerler, fiyatın gerilediğini gösterir.

Yüzde Artış Her Zaman Güçlü Anlamına Gelir mi?

Hayır. Yüzde değişim tek başına yeterli değildir. Örneğin düşük hacimli bir hissede küçük bir işlem bile yüzde olarak büyük bir artış yaratabilir. Bu nedenle değişim oranı mutlaka işlem hacmi ile birlikte okunmalıdır. Eğer yükseliş yüksek hacimle destekleniyorsa daha sağlıklı kabul edilir. Hacimsiz yükselişler ise kalıcı olmayabilir.

Artı ve Eksi Değerler Ne Anlatır?

Artı (+) değerler, fiyatın önceki kapanışın üzerinde olduğunu; eksi (–) değerler ise altında olduğunu gösterir. Ancak önemli olan sadece artıda ya da ekside olması değil, hareketin gün içinde güçlenip güçlenmediğidir.

Günlük performansı doğru okumak için hangi temel göstergelere odaklanılması gerektiğini merak edenler bu konuyu inceleyebilir.

Ani Değişimler Ne Anlama Gelir?

Yüzde değişim oranı gün içinde hızlı şekilde artıp azalabilir. Bu durum genellikle haber akışı, endeks hareketi ya da büyük yatırımcı işlemleriyle ilişkilidir. Ani yükselişler kadar sert düşüşler de dikkatle analiz edilmelidir.