Canlı borsa ekranında “kademe” kavramı, bir hissede belirli fiyat seviyelerinde bekleyen alış ve satış emirlerini ifade eder. Yani yatırımcıların hangi fiyatlardan ne kadar lot almak ya da satmak istediğini gösteren tabloya kademe denir.

Kademe ekranı, fiyatın hangi seviyelerde yoğun talep veya arzla karşılaşabileceğini anlamaya yardımcı olur. Bu nedenle özellikle kısa vadeli işlem yapan yatırımcılar için önemli bir göstergedir.

Canlı borsa ekranındaki temel sütunların neyi ifade ettiğini ele aldığımız ana rehberde genel çerçeveyi anlatmıştık. Kademe ise bu yapının daha detaylı, emir bazlı görünümünü sunar.

Kademe Nasıl Okunur?

Kademe ekranında genellikle iki taraf bulunur: alış emirleri ve satış emirleri.

Alış tarafında, yatırımcıların almak istediği fiyat ve miktar yer alır.

Satış tarafında ise satılmak istenen fiyat ve lot bilgisi bulunur.

Eğer belirli bir fiyat seviyesinde yüksek miktarda alış emri varsa, o seviye destek gibi çalışabilir. Benzer şekilde yoğun satış emirleri de direnç oluşturabilir.

Kademe Fiyatı Nasıl Etkiler?

Fiyat yukarı yönlü hareket ederken karşısında büyük bir satış emri bulursa yükseliş yavaşlayabilir. Tersine, aşağı yönlü harekette güçlü alış emirleri devreye girerse düşüş sınırlanabilir. Bu nedenle kademe, yalnızca son fiyatı görmekten farklıdır. Daha önce hacmin fiyat hareketiyle birlikte nasıl değerlendirilmesi gerektiğini anlatmıştık; kademe de bu analize derinlik katar.

Kademe Her Zaman Güvenilir mi?

Kademe ekranındaki emirler anlık olarak değişebilir. Büyük yatırımcılar emir girip iptal edebilir. Bu yüzden kademe tek başına karar aracı değildir; fiyat, hacim ve genel piyasa yönüyle birlikte değerlendirilmelidir.