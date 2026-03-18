Canlı borsa grafiği, bir hissenin fiyat hareketini zaman içinde görselleştiren en temel analiz aracıdır. Ekranda gördüğünüz çizgiler veya mumlar, aslında yatırımcı davranışının grafik haline getirilmiş şeklidir. Ancak grafik okumayı bilmeyen biri için bu görüntü karmaşık görünebilir.

Gerçekte grafik okumak, fiyatın geçmişte nasıl hareket ettiğini anlamak ve bu davranışın tekrar EDIP etmeyeceğini analiz etmektir.

Grafik Neyi Gösterir?

Bir grafik temel olarak iki eksenden oluşur:

Yatay eksen zamanı gösterir

Dikey eksen fiyatı gösterir

Fiyat zaman içinde yukarı veya aşağı hareket ettikçe grafik şekillenir. Bu şekil bize trendi, volatiliteyi ve yatırımcı psikolojisini anlatır.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASELS 348.75 14.659.810.706,25 % 2.2 18:10 TUPRS 254.75 11.086.047.938,55 % 1.29 18:10 ISCTR 14.18 7.533.165.111,13 % -1.66 18:10 THYAO 290.75 7.147.954.596,75 % -1.36 18:10 AKBNK 75.7 6.957.751.980,90 % -0.13 18:10 Tüm Hisseler

İlk Olarak Neye Bakılmalı?

Yeni başlayanlar için grafik okumada ilk bakılması gereken şey trenddir. Yani fiyat genel olarak yukarı mı gidiyor, aşağı mı gidiyor yoksa yatay mı hareket ediyor?

Yükselen dipler ve yükselen zirveler varsa yukarı trendden söz edilir. Düşen zirveler ve düşen dipler varsa aşağı trend söz konusudur.

Trendin yönünü bilmeden destek, direnç ya da mum formasyonlarına bakmak eksik analiz olur.

Zaman Aralığı Neden Önemli?

Aynı hissenin 5 dakikalık grafiği ile günlük grafiği tamamen farklı görünebilir. Kısa zaman aralığı daha fazla dalgalanma gösterirken, uzun zaman aralığı daha net trend sunar.

Yeni başlayan yatırımcılar için genellikle günlük grafik daha sağlıklıdır. Çünkü kısa vadeli grafikler fazla sinyal üretir ve kafa karıştırabilir.

Grafik Takibi Zor mu?

Başlangıçta karmaşık görünebilir. Ancak temel kavramlar öğrenildikten sonra grafik aslında sadeleşir. Fiyatın ritmini görmek zamanla kolaylaşır. Önemli olan her hareketi yorumlamaya çalışmak değil, büyük resmi görmektir.