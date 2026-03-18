Borsaya yeni adım atan yatırımcılar için canlı fiyat ekranı ilk bakışta karmaşık görünebilir. Sürekli değişen rakamlar, yüzdelik oranlar ve hacim verileri kafa karıştırıcı olabilir. Ancak temel mantık anlaşıldığında canlı borsa takibi oldukça sistematik bir sürece dönüşür.

Yeni başlayanlar için en önemli nokta, önce genel piyasa yönünü anlamaktır. Bunun için BIST 100 endeksi günlük performansıyla birlikte incelenmelidir. Endeksin yönü, piyasadaki genel risk iştahını gösterir. Endeks güçlü seyrediyorsa hisse bazlı yükselişler daha sağlıklı olabilir.

Temel Verileri Tanıyın

Canlı borsa ekranında yer alan bazı temel kavramları bilmek gerekir:

Son fiyat

Günlük yüzde değişim

Gün içi en yüksek ve en düşük seviyeler

İşlem hacmi

Bu veriler, bir hissenin o günkü performansını anlamak için yeterlidir. Özellikle hacim, fiyat hareketinin gücünü gösteren önemli bir göstergedir.

Küçük Adımlarla Başlayın

Yeni başlayan yatırımcıların en sık yaptığı hata, piyasayı tam anlamadan hızlı işlem yapmaya çalışmaktır. Oysa ilk aşamada amaç işlem yapmak değil, piyasayı izlemek olmalıdır. Fiyatların nasıl tepki verdiğini gözlemlemek, zamanla yatırım refleksini güçlendirir.

Sabır ve Disiplin Önemlidir

Borsa kısa vadede dalgalı olabilir. Yeni yatırımcıların duygusal kararlar vermemesi, ani yükseliş ya da düşüşlerde panik yapmaması gerekir. Canlı ekranı düzenli takip etmek, zamanla fiyat davranışlarını daha iyi anlamayı sağlar.

Unutulmamalıdır ki borsada deneyim, gözlemle kazanılır. Canlı borsa takibi bu deneyimin en önemli parçalarından biridir.