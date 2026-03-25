Şirket, 400 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, mevcut 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 100.000.000 TL (%50) artırma kararı aldı. İşlem tamamlandığında Demisaş’ın yeni sermayesi 300.000.000 TL’ye ulaşacak.

RÜÇHAN HAKKI VE KULLANIM DETAYLARI

Bedelli sermaye artırımı sürecinde ortakların hakları ve ödeme planı şu şekilde belirlendi:

Rüçhan Hakkı: Mevcut ortakların yeni pay alma hakları (rüçhan hakkı) kısıtlanmayacak.

Satış Fiyatı: Yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli her bir pay için 1 TL üzerinden kullandırılacak.

Kullanım Süresi: Rüçhan hakkı kullanım süresi 15 gün olarak belirlendi. Bu sürenin son gününün tatile denk gelmesi durumunda, hak kullanımı izleyen iş günü akşamı sona erecek.

KALAN PAYLARIN SATIŞ SÜRECİ

Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan paylar olursa, bu paylar 2 iş günü boyunca Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan (nominal değerden düşük olmamak kaydıyla) satışa sunulacak. Buna rağmen satılamayan pay kalması durumunda, söz konusu paylar satın alma taahhüdü veren gerçek veya tüzel kişilere devredilecek.

ZİRAAT YATIRIM YETKİLENDİRİLDİ

Sermaye artırımı sürecinin yönetilmesi, gerekli izinlerin alınması ve resmi kurumlar (SPK, Borsa İstanbul, MKK) nezdindeki işlemlerin takibi için Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile çalışılmasına ve bu süreçte Genel Müdürlüğe tam yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

