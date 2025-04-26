İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından büyük panik yaşayan ve artçılar sürerken evde kalmak istemeyen vatandaşların deprem çantası, deprem düdüğü, çadır, powerbank ve termos gibi afet durumlarında kendilerine lazım olabilecek ürünlere ilgisi, e-ticarette yoğun talep oluşmasına neden oldu.

Konuya ilişkin AA muhabirine bilgi veren Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, deprem sonrası bazı ürünlere talebin arttığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan süreci anımsatarak geçmiş kötü tecrübelerin etkisiyle İstanbul'da yaşanan depremin ardından PttAVM olarak hemen bir komite kurduklarını anlatan Çevikoğlu, söz konusu ürünlerde "fiyat kilidi" uyguladıklarını ve derhal hayata geçirdiklerini, bu sayede fahiş fiyat artışlarının önüne geçtiklerini belirtti.

"BU ÜRÜNLERDE YÜZDE 300-400'LERE VARAN ARTIŞLAR OLDU"

Kötü niyetle olmasa da artan talep karşısında bazen fiyat artırma eğiliminin olabileceğini ve bunun önüne geçtiklerini dile getiren Çevikoğlu, şunları kaydetti:

"Perakendede bir dükkanda satılan ürünün fiyatını kontrol etmek zor ama online olunca kontrol etmemiz daha kolay oluyor. Pazar yerleri olarak bu konuda geçmişten tecrübeliyiz ve buna göre hareket ettik. İstanbul depreminin ardından çadır, batarya, yağmurluk, konserve gibi ürünlerde ciddi artışlar var. Bu ürünlerde depremin 1-2 gün öncesine göre yüzde 300-400'lere varan artışlar oldu. Bu süreçte tüketicilere her zaman güvenli alışverişi hatırlatmak istiyorum. Hangi siteden alışveriş yaptıklarına, sitenin adına mutlaka baksınlar, taklit sitelerden kaçınsınlar. Böyle zamanlarda insanlar biraz da hızlı alışveriş yapıyor, detaylar gözden kaçabiliyor. Tüketiciler mutlaka 'Güven Damgası' olan platformlardan alışveriş yapsınlar."

ÇADIR SİPARİŞLERİ 5,5 KAT ARTTI

Verilen bilgiye göre, 23-24 Nisan'da deprem çantası, deprem düdüğü, çadır, powerbank ve termos gibi afet durumlarında kritik öneme sahip ürünler en çok arananlar arasında yer aldı.

Bu dönemde afet sonrası talep gören ürünler arasında deprem çantası en çok aranılan ürün olurken, verilere göre çadır siparişleri 5,5 kat arttı, uyku tulumu siparişlerinde ise bir önceki güne göre 2,5 katlık yükseliş görüldü.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

"Deprem çantası, ilk yardım çantası ve deprem çadırı gibi 1079 üründe 236 işletmenin fiyat artışı yaptığı tespit edilmiş olup, halihazırda bu işletme ve ürünlerle ilgili analiz ve inceleme çalışmaları devam etmektedir. Nihai inceleme sonucunda aykırılık tespit edilen işletmelerin satışa sunduğu her bir ürününde yaptığı fahiş fiyat artışı için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca 1 milyon 439 bin 300 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecektir.

Ticaret Bakanlığı olarak adil, şeffaf, tüketici dostu, aynı zamanda işini layıkıyla yapan ticari işletmelerimizin hakkının korunduğu bir piyasa düzeninin sağlanması adına mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi vurguluyor, afet durumlarında toplumsal hassasiyeti fırsata çevirerek fahiş fiyat artışı yapan ve vatandaşlarımızı mağdur eden kişi ve kuruluşlara karşı denetimlerimizin devam edeceğini bir kez daha hatırlatıyoruz."

(AA)