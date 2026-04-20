Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, 2026 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin lira olarak belirlendiğini açıkladı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılı Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram tatili, Arife günü olan 26 Mayıs Salı öğleden sonra başlayıp 30 Mayıs Cumartesi akşamına kadar sürecek.

VEKALETLE KURBAN KESİMİ NEDİR?

Vekaletle kurban kesimi, bir kişinin kurban ibadetini kendi başına yerine getirmek yerine, bir başkasını veya bir kurumu kendi adına kesim yapması için yetkilendirmesi işlemidir.