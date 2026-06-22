Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkiye sahip olan döviz kurlarındaki hareketlilik sürerken, "Dolar kaç TL?", "Euro ne kadar oldu?" ve "Sterlin kaç lira?" soruları da arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

TSİ 07.18 itibarıyla döviz kurları şu seviyelerde işlem görüyor:

Dolar/TL

Alış: 46,45 TL

Satış: 46,47 TL

Euro/TL

Alış: 53,23 TL

Satış: 53,28 TL

Sterlin/TL

Alış: 61,37 TL

Satış: 61,42 TL

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler, döviz kurlarının seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor.

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