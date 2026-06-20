20 Haziran 2026 Cumartesi günü itibarıyla dolar/TL 46,42 seviyesinde işlem görürken, euro/TL ise 53,28 lira seviyelerinde seyrediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 46,4460 TL, satışta ise 46,2140 TL olarak açıkladı. Bir önceki efektif kur ise alışta 46,2137 TL, satışta 46,3988 TL seviyesinde bulunuyordu.

Uluslararası piyasalarda ise euro/dolar paritesi 1,1471, sterlin/dolar paritesi 1,3232 ve dolar/yen paritesi 161,3 seviyelerinde işlem gördü.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

20 Haziran 2026 Cumartesi günü itibarıyla:

Dolar/TL alış: 46,4258 TL

Dolar/TL satış: 46,4561 TL

Euro/TL: 53,2878 TL

Piyasalarda döviz kurlarındaki seyir, küresel ekonomik gelişmeler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler doğrultusunda yakından izlenmeye devam ediyor.

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