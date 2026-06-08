Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda ekonomi programının mevcut durumu ile Orta Vadeli Program (2026-2028) kapsamındaki yapısal reform eylemlerini değerlendirdi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, uygulanan ekonomi programı sayesinde makroekonomik temellerin güçlendiği ve Türkiye ekonomisinin küresel gelişmelere karşı daha dayanıklı bir yapıya kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin yaşanan çoklu şoklara rağmen 23 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdüğü vurgulanırken, işsizlik oranının tek haneli seviyelerde kaldığı ifade edildi.

ENERJİ FİYATLARI ENFLASYON VE CARİ DENGE ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR

Toplantı sonrası yayımlanan açıklamada, jeopolitik gelişmeler nedeniyle yükselen enerji fiyatlarının ekonomi üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.

Açıklamada, "işsizlik oranı tek haneli seviyelerde kalmıştır. Bütçe dengesi program hedefiyle uyumlu bir seyir izlerken ülkemiz risk primi CDS savaş öncesi seviyelere yaklaşmıştır. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji fiyatları enflasyon ve cari denge üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu etkilerin ekonomimize yansımalarını sınırlamak amacıyla, ilgili kurumlarımızın iş birliğiyle gerekli tedbirler zamanında ve etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Küresel ekonomide belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı, teknolojik dönüşümün hızlandığı bu süreçte güçlü makroekonomik temellerimiz, esnek ve çeşitlendirilmiş politikalarımız sayesinde ülkemiz, ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek için avantajlı bir konumdadır" ifadelerine yer verildi.

YAPISAL REFORMLAR VE YATIRIM ORTAMI GÜNDEMDEYDİ

Açıklamada, Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda üretim kapasitesini ve rekabet gücünü artıracak reformların sürdürüleceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sanayide dönüşümü hızlandıran, Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji odaklı üretim ekosistemini güçlendiren, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarındaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Küresel ölçekte yatırım rekabetinin yoğunlaştığı mevcut konjonktürde, bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesi, nitelikli işgücüne erişimin kolaylaştırılması, çalışma izinlerinin etkinleştirilmesi ve öngörülebilir yatırım ortamının tesis edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, "Türkiye Yüzyılında Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Programı" çerçevesinde yatırımcılara daha hızlı ve etkin hizmet sunulması amacıyla İstanbul Finans Merkezi'nde uygulamaya alınan "Tek Durak Ofis" modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılması hedeflenmektedir"

EKK'DA HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

Toplantıda görüşülen başlıca konular şöyle sıralandı:

-OVP yapısal reform eylemlerinin mevcut durumu değerlendirildi.

-Çalışmaların hızlandırılmasına yönelik ilave adımlar ele alındı.

-İşgücü piyasasındaki gelişmeler ve yabancı işgücü istihdamına yönelik politikalar görüşüldü.

-Çalışma izin süreçlerinin etkinleştirilmesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

-"Tek Durak Ofis" uygulamasında gelinen aşama gözden geçirildi.

Yatırımcıların izin ve ruhsat süreçlerine tek noktadan erişimini sağlayacak yeni adımlar değerlendirildi.

Açıklamada ayrıca, "Rekabet gücümüzü kalıcı olarak artıracak ve küresel değer zincirlerindeki konumumuzu daha ileri taşıyacak politikaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." denildi.