Ünlü yapımcı Erol Köse’nin 16. kattan düşerek hayatını kaybetmesi Türkiye gündemine oturdu. 61 yaşında yaşamını yitiren Köse’nin ölümüne ilişkin detaylar merak edilirken, olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu başlatılan incelemelerle araştırılıyor. Acı haberin ardından Köse’nin hayatı ve kariyeri yeniden gündeme geldi.

21 Eylül 1965’te Elazığ’da dünyaya gelen Erol Köse, Türkiye’nin tanınmış yapımcılarından ve eski şarkıcılarından biri olarak biliniyordu. Müzik kariyerine “Komedi Dans Üçlüsü” adlı grupla başlayan Köse, sahne performansları ve albüm çalışmalarıyla adını duyurdu.

Deniz Arcak’ın kendisi için albüm yapma teklifiyle yapımcılığa adım atan Köse, 2000’li yıllarda bu alandaki kariyerini güçlendirdi. Tarkan, Gülşen ve Sertab Erener gibi dönemin önde gelen sanatçılarıyla projelerde yer aldı ve birçok ismin müzik kariyerinde rol oynadı.

TIP EĞİTİMİ ALIRKEN MÜZİĞE YÖNELDİ

Asker emeklisi Abdülkadir ile Zülfi’nin çocuğu olan Köse, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gördüğü dönemde müzik sektörüne giriş yaptı. Bu süreçte hem eğitimini sürdürdü hem de müzik alanında ilerledi.

Yeşim Salkım’ın aracılığıyla Hakan Uzan ile tanışan Köse, yapılan anlaşmayla Uzan’ın müzik şirketine ortak oldu. Yüzde 51 hisseyle şirketin önemli isimlerinden biri haline gelen Köse, bu dönemde Rumeli konserlerini organize etti. Aynı süreçte Cem Uzan ile tanışan Köse’ye Genç Parti’den milletvekilliği adaylığı teklif edildi. Ancak seçimlerde yeterli oy alınamaması nedeniyle siyasete giremedi.

Erol Köse, hayatı boyunca iki ayrı silahlı saldırıya uğradı. Birinde topuğundan, diğerinde ise bacağından vurulan Köse, 2011 yılında yaptığı açıklamada bu olayları “haraç vermediği için” yaşadığını ifade etti.

ÖZEL HAYATI

İki kez evlenen Erol Köse’nin ilk evliliğinden Dijan Nazlan adında bir kızı bulunuyor.