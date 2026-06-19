Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR), bağlı ortaklığı Europower World Enerji A.Ş. aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli bir sipariş aldığını duyurdu.

10,8 MİLYON DOLARLIK YENİ SİPARİŞ

Şirket açıklamasına göre Europower World Enerji A.Ş. (aynı zamanda Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin dolaylı bağlı ortaklığı), Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren iki ayrı firmadan sipariş aldı.

Siparişler kapsamında;

117 MVA ve 225 MVA güçlerinde ve 138 kV ve 330 kV primer gerilim seviyelerinde yüksek mühendislik ürünü güç transformatörlerinin üretimi ve tedariği gerçekleştirilecek.

Söz konusu siparişlerin toplam bedeli 10.800.000 ABD doları olarak açıklanırken, güncel kur baz alındığında yaklaşık 500.356.440 TL seviyesine karşılık geliyor.

ŞİRKETTEN BÜYÜME VURGUSU

KAP açıklamasında, alınan siparişlerin Europower World Enerji A.Ş.'nin yüksek gerilim güç transformatörleri alanındaki mühendislik kabiliyetini ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü ortaya koyduğu belirtildi.

Şirket açıklamasında şu değerlendirmeye yer verildi:

"Söz konusu siparişler, Europower World Enerji A.Ş.'nin yüksek gerilim güç transformatörleri alanındaki mühendislik yetkinliğini ve uluslararası pazarlardaki artan rekabet gücünü teyit etmektedir. Şirketin global ölçekte büyüme stratejisi kapsamında, yüksek katma değerli ürün grubunda ihracat odaklı büyümenin sürdürüldüğünü göstermektedir."

CİRO VE KÂRLILIĞA KATKI BEKLENİYOR

Şirket, alınan siparişlerin Europower World Enerji A.Ş.'nin cirosuna ve kârlılığına olumlu katkı sağlamasının beklendiğini açıkladı.

ABD'den gelen yeni sipariş, şirketin ihracat odaklı büyüme stratejisi kapsamında attığı önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

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