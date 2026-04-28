Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada şirketin doğrudan, Girişim Elektrik A.Ş.'nin ise dolaylı ortağı olduğu Peak PV Solar Teknolojileri A.Ş.’nin TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘‘İTM 560 REF. 154 kV SEKİ TM YAPIMI'' ihalesine katıldığı aktarıldı.

Şirketin en avantajlı fiyatı vererek birinci olduğu paylaşıldı. İhale bedelinin 331.321.067,50 TL olduğu not edildi.

Enerji sektörünün dev oyuncularından Europower Enerji (EUPWR), güne yeni ihale haberiyle birlikte fırtına gibi bir giriş yaptı. Güçlü bir alım iştahıyla karşılaşan hisseler, yüzde 10,00 değer kazanarak 49,08 TL tavan fiyata ulaştı.

Hissedeki yükselişin ardından paylaşılan aracı kurum dağılımı verileri, tavana giden yolda kurumsal yatırımcıların hakimiyetini ortaya koydu.

TSI 11.40 verilerine göre, alım tarafında ilk beş kurumun işlem hacmindeki ağırlığı %94,99 gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşti. Alımların merkezinde ise yine dünya devi Bank of America yer aldı.

Kaynak: ForInvest

Öne Çıkan Alıcılar:

Bank of America: 2.632.571 Lot (%46,80) – Maliyet: 47,88 TL

Yatırım Finansman: 1.237.992 Lot (%22,01) – Maliyet: 46,97 TL

Ünlü Menkul: 731.126 Lot (%13,00) – Maliyet: 49,02 TL

Deniz Yatırım: 525.352 Lot (%9,34) – Maliyet: 50,09 TL

QNB Yatırım: 215.902 Lot (%3,83) – Maliyet: 48,43 TL

Diğer: 281.618 Lot (%5,00)

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.