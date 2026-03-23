Küresel piyasalar bugün ABD Başkanı Trump’ın "5 günlük erteleme" mesajı ve ardından gelen İsrail’in Tahran saldırısı ile tam bir türbülans yaşarken, asıl kritik hamle Federal Rezerv (Fed) cephesinden geldi.

Fed Guvernörü Stephen Miran, Bloomberg TV’ye verdiği röportajda, merkez bankasının jeopolitik gürültüye teslim olmaması gerektiğini savundu.

"12 AY SONRASINI GÖRMEK İÇİN HENÜZ ERKEN"

Miran, petrol fiyatlarındaki sert yükselişin enflasyonist baskı yarattığını kabul etse de para politikasının anlık askeri gelişmelere göre şekillenmesine karşı çıktı.

Guvernör, “Görünümümüzü gerçekten değiştirmeden önce tüm bilgilerin gelmesini beklemeliyiz. 12 ay sonrası için net bir görüşe sahip olmak adına şu an çok erken,” diyerek piyasadaki panik havasına itidalli bir yaklaşım sundu.

FED İÇİNDE GÖRÜŞ AYRILIĞI: İNDİRİM Mİ, SABİT Mİ?

Geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda Fed’in faizi üst üste ikinci kez sabit tutma kararına değinen Miran, bu karara şerh düştüğünü ilk kez açıkça dile getirdi.

• Miran’ın Tercihi: Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonda daha fazla ilerleme beklerken, Miran geçen haftaki toplantıda çeyrek puanlık (25 baz puan) bir indirim yapılmasından yana oy kullandığını belirtti.

• Beklenti Değişmedi: Savaş öncesi öngördüğü "bu yıl dört faiz indirimi" hedefinin hâlâ masada olduğunu vurgulayan Miran, petrol şokunun geçici bir türbülans olabileceği sinyalini verdi.

ALTIN VE PİYASALAR İÇİN UMUT IŞIĞI MI?

Miran’ın bu açıklamaları, özellikle bugün sert satış yiyen altın ve gelişmekte olan piyasalar (Borsa İstanbul dahil) için hayati önem taşıyor:

• Altın Paradoksu: Yüksek petrolün "yüksek faiz" getireceği korkusuyla 4.100 dolara kadar sarkan altın, Miran’ın "indirim hala masada" mesajıyla toparlanma desteği bulabilir.

• Dolar Endeksi: Doların 99,9 seviyesindeki güçlü duruşu, Fed içindeki bu "güvercin" seslerin artması durumunda gevşeyebilir.

Miran’ın çıkışı, Fed içinde "enflasyon mu, ekonomik büyüme mi?" tartışmasının savaşa rağmen sürdüğünü kanıtlıyor.

Eğer 5 günlük ateşkes süreci kalıcı bir diplomasiye evrilirse, Miran’ın öngördüğü "dört indirim" senaryosu yılın ikinci yarısında piyasaları yeni rekorlara taşıyabilir.