ABD'li banka Citigroup Fed'in faiz kararı için tahminini paylaştı. Dev banka, Fed'in 2025 için 125 baz puan faiz indirimi beklentisini devam ettirdi.

FED FAİZİ SABİT Mİ TUTACAK?

Fed, politika faizini yüzde 4,25 ile yüzde 4,5 aralığında tutuyor ve bu seviye aralık ayından bu yana değişmedi. CME’nin FedWatch aracına göre, piyasalar, Fed'in gelecek ayki toplantısında faizleri sabit tutma olasılığını yüzde 90’a yakın görüyor.



TRUMP'IN BASKILARI DEVAM EDİYOR!

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir, ABD’de para politikasını belirleyen Fed’in faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini savunuyor.

Cuma günü gazetecilerle yaptığı soru-cevap oturumunda konuşan Trump, “Eğer ne yaptığını anlayan bir Fed Başkanı olsaydı faiz oranları da düşerdi. Faizleri indirmeli” ifadelerini kullanmıştı.