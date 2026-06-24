Morgan Stanley ve Commerzbank artan enerji talebi, LNG arzına ilişkin belirsizlikler ve sıcak hava dalgalarının etkisiyle doğalgaz fiyatlarında yukarı yönlü hareketin süreceğini öngördü.

Morgan Stanley, Avrupa'nın gösterge doğal gaz fiyatı olan TTF'nin 2026'nın üçüncü çeyreğinde 50 euroya, dördüncü çeyreğinde ise 60 euroya kadar yükselebileceğini tahmin etti.

Banka, üçüncü çeyrekte fiyatlamaların daha istikrarlı hale geleceğini belirtirken, küresel LNG arzı ve piyasa dinamiklerinin fiyatlar üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

Öte yandan ICE'de işlem gören ağustos vadeli TTF kontratı yüzde 0,85 düşüşle 41,80 euro seviyesine geriledi. Analistler, mevcut fiyat seviyelerinin yılın ikinci yarısında yukarı yönlü hareket potansiyelini koruduğuna işaret etti.

LNG ARZINA İLİŞKİN BELİRSİZLİKLER SÜRÜYOR

Morgan Stanley, Katar'ın LNG üretim kapasitesine ilişkin takvimin üçüncü çeyrekte netleşmesinin beklendiğini, bunun da küresel arz tarafındaki belirsizlikleri azaltabileceğini belirtti. Katar ise birkaç hafta içinde LNG üretiminin normale döneceğini açıkladı.

SICAK HAVA DALGASI TALEBİ ARTIRIYOR

Commerzbank analistleri ise aşırı sıcakların elektrik üretiminde doğal gaz kullanımını artırdığını ve bunun fiyatları desteklediğini ifade etti. Bankaya göre El Niño etkisinin yarattığı rekabet ve yaz aylarında depoların doldurulması, piyasadaki arzı daraltarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

ABD'de sıcak hava nedeniyle soğutma amaçlı elektrik tüketiminin artması da doğal gaz talebini destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Kaynak: Dünya