Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Federal Reserve) açıklayacağı faiz kararı öncesi temkinli bir bekleyiş içinde. Kararın kendisi kadar, Fed Başkanı’nın vereceği mesajlar da altın ve teknoloji hisseleri açısından belirleyici olacak. Özellikle faiz patikasına dair ipuçları, ons altın ve Nasdaq Composite endeksinde sert fiyat hareketlerine yol açabilir.

Piyasa beklentisi ağırlıklı olarak faizlerin sabit bırakılması yönünde olsa da, karar metnindeki ton ve ileriye dönük projeksiyonlar fiyatlamanın yönünü tayin edecek.

ALTINDA KRİTİK SENARYO: DOLAR VE TAHVİL FAİZLERİ

Altın fiyatları, Fed’in para politikasına karşı en hassas varlıkların başında geliyor. Faizlerin sabit kalması ve metinde “güvercin” sayılabilecek ifadelerin yer alması durumunda, dolar endeksinde geri çekilme ve ABD tahvil faizlerinde düşüş görülebilir. Bu tablo, ons altında yukarı yönlü hareketi destekleyebilir.

Buna karşılık Fed’in enflasyon risklerine vurgu yaparak “faizler uzun süre yüksek kalacak” mesajı vermesi, altın üzerinde baskı yaratabilir. Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltıyor. Böyle bir senaryoda kısa vadeli kar satışları gündeme gelebilir.

NASDAQ’TA VOLATİLİTE ARTABİLİR

Teknoloji hisseleri ve büyüme odaklı şirketler faiz oranlarına karşı daha duyarlı. Bu nedenle Nasdaq Composite endeksinde karar sonrası sert dalgalanmalar görülebilir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat LXGYO 18.61 5.045.321.081,63 % 5.62 14:28 TUPRS 256.75 4.437.731.039,25 % 1.48 14:28 THYAO 289.75 4.091.541.332,50 % -0.86 14:28 SASA 2.51 3.949.021.152,95 % 2.03 14:28 KTLEV 60.2 3.576.000.857,80 % 9.06 14:28 Tüm Hisseler

Eğer Fed, piyasaların beklediğinden daha güvercin bir duruş sergilerse, özellikle yapay zekâ ve mega teknoloji hisselerinde alımlar hızlanabilir. Düşen tahvil faizleri, gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerini artırdığı için teknoloji hisseleri bundan olumlu etkileniyor.

Ancak Fed’in şahin bir ton benimsemesi ve faiz indirim beklentilerini ötelemesi durumunda Nasdaq tarafında satış baskısı artabilir. Özellikle son dönemde güçlü performans gösteren hisselerde realizasyon ihtimali göz ardı edilmiyor.

KRİTİK OLAN KARARIN KENDİSİ DEĞİL, MESAJI

Piyasalar artık yalnızca faiz oranına değil, ileriye dönük yönlendirmeye odaklanıyor. Fed’in ekonomik projeksiyonları, enflasyon tahminleri ve büyüme beklentileri; hem emtia hem de hisse senedi piyasalarında yeni trendlerin başlangıcı olabilir.

Uzmanlara göre, karar sonrası ilk saatlerde yüksek volatilite beklenirken, asıl yön Powell’ın açıklamaları ve soru-cevap bölümünde netleşecek.

Küresel yatırımcılar için Fed kararı, yalnızca ABD piyasalarını değil; altın, dolar ve gelişen ülke borsalarını da doğrudan etkileyen bir dönüm noktası olma potansiyeli taşıyor.