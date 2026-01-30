İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın detayları, vurgunun boyutunu ve yöntemini gözler önüne serdi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) suç duyurusuyla başlayan süreçte, şebekenin 2020-2022 yılları arasında sistematik bir yapı kurduğu tespit edildi.

Şüphelilerin, yasal hiçbir lisansı olmaksızın "DMCFX.com" sitesi üzerinden kaldıraçlı alım-satım (Forex) yaptırdığı belirlendi.

Operasyonun en dikkat çekici noktası ise, çeşitli şirketlere ait banka hesaplarının bu illegal işlemler için "havuz" olarak kullanılması oldu.

Türkiye genelindeki çok sayıda mağdurun, bu şirket hesaplarına Türk Lirası ve döviz cinsinden yüklü miktarlarda transfer yaparak organize bir ağın parçası haline getirildiği iddia ediliyor.

6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: "ÖRGÜT" SUÇLAMASI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, titiz takibin ardından şafak vakti 6 farklı ilde operasyon başlattı.

Hakkında yakalama kararı bulunan 34 şüpheliden 26'sı kıskıvrak yakalandı.

Şüpheliler; "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet (izinsiz sermaye piyasası faaliyeti)" suçlarından hakim karşısına çıkacak.

Adreslerinde bulunamayan diğer 8 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise kararlılıkla sürdürülüyor.

YATIRIMCILARA KRİTİK UYARI

Emniyet kaynakları ve finans uzmanları, lisanssız platformlar üzerinden yapılan işlemlerin geri dönüşü olmayan kayıplara yol açtığına dikkat çekiyor.

Türkiye'de kaldıraçlı işlem yapmaya yetkili kurumlar sadece SPK tarafından lisanslanmış aracı kurumlardır. Menşeini bilmediğiniz internet siteleri ve size şirket hesabı üzerinden para transferi yaptıran yapılar, doğrudan dolandırıcılık riski taşır.