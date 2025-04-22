Derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de artan siyasi belirsizliğin, finansal piyasalarda tekrarlanan dalgalanmalara veya politikaların yönünün değişmesine yol açması halinde, bazı Türk finans kuruluşlarının olumlu not gidişatını bozabileceğini belirtti.

Fitch, bankalar, yabancı para volatilitesi ve dış borca maruz kalmaları nedeniyle yakın vadede en çok etkilenenler olurken, banka dışı finansal kuruluşlar ve sigortacıların daha az kısa vadeli etkilere maruz kalacağını kaydetti.

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI PİYASALARDA DALGALANMA YARATTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve sonrasında yaşanan protestoların, lirada değer kaybı baskısı ve devlet tahvili getirilerinde artış da dahil olmak üzere piyasalarda bir dizi dalgalanmaya yol açtığını hatırlatan Fitch, "Türk bankalarının notları 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana iyileşti, ancak bu tür olayların sürekli tekrarlanması veya yatırımcı ve mevduat sahiplerinin duyarlılığı üzerinde kalıcı etkiler yaratması halinde bu ivme engellenebilir" dedi.

Fitch değerlendirmesinde "Bankalar önemli miktarda kısa vadeli dış borca sahip ve yatırımcı duyarlılığının zayıflaması ve mevduat dolarizasyonunun artması durumunda artan refinansman riskleriyle karşı karşıya kalabilirler" ifadesine yer verdi.

Fitch "Artan TL oynaklığı, düzenleyici hoşgörü devam etmesine rağmen, YP risk ağırlıklı varlıkların şişmesi yoluyla bankaların sermaye oranlarını zorlayabilir. Makroekonomik koşulların kötüleşmesi ve borçluların, özellikle YP'de, borçlarını geri ödeme kabiliyetlerinin zayıflaması halinde aktif kalitesi bozulabilir. Ayrıca, marj toparlanması, uzun vadede daha yüksek lira faiz oranları nedeniyle gecikecektir" şeklinde değerlendirmede bulundu.

(EKONOMİM)