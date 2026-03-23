İstanbul’da 19 Mart’ta gerçekleşen ve 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada önemli bir adım atıldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildiler.

Soruşturma kapsamında ilk olarak şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı. Olayda silahı kullandığı öne sürülen sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile anne Zuhal Kalaycıoğlu da yakalanan isimler arasında yer aldı.

Yürütülen operasyonların genişletilmesiyle birlikte türkücü İzzet Yıldızhan ve iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu da “suçluyu kayırma” iddiasıyla gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

İddialara göre olay, rapçi Vahap Canbay ile eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki ilişki nedeniyle gelişti. Tarafları barıştırmak isteyen Kubilay Kaan Kundakçı’nın da bulunduğu araç, Ümraniye’de park halindeyken saldırıya uğradı.

Olay yerine gelen iki araçtan indiği öne sürülen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun araç içerisindeki kişilere ateş açtığı iddia edildi. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda şüphelinin Beşiktaş’ta saklandığı adres tespit edilerek yakalandığı, olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın da ele geçirildiği öğrenildi. Şüphelilerin cep telefonları incelemeye alınırken delil toplama sürecinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma dosyasında, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında “azmettirme” iddialarının da yer aldığı, saldırının hedefinin Vahap Canbay olduğu ancak açılan ateş sonucu Kundakçı’nın hayatını kaybettiği öne sürüldü.