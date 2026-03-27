Trendyol Süper Lig'de nefeslerin tutulduğu Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi netleşti. Ezeli rekabetin yeni perdesi için geri sayım başlarken, öte yandan Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final programı da açıklandı. İşte detaylar...
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin tarihi netleşti. Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu 31. hafta mücadelesinde iki ezeli rakip, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00’de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE KUPASI'NDA ÇEYREK FİNAL TAKVİMİ AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programını duyurdu. Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, çeyrek final karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacak.
21 Nisan Salı
20.30 – Konyaspor - Fenerbahçe
22 Nisan Çarşamba
20.30 – Galatasaray - Gençlerbirliği
23 Nisan Perşembe
18.45 – Samsunspor - Trabzonspor
20.45 – Beşiktaş - Corendon Alanyaspor