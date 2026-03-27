Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin tarihi netleşti. Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu 31. hafta mücadelesinde iki ezeli rakip, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00’de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE KUPASI'NDA ÇEYREK FİNAL TAKVİMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programını duyurdu. Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, çeyrek final karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacak.

21 Nisan Salı

20.30 – Konyaspor - Fenerbahçe

22 Nisan Çarşamba

20.30 – Galatasaray - Gençlerbirliği

23 Nisan Perşembe

18.45 – Samsunspor - Trabzonspor

20.45 – Beşiktaş - Corendon Alanyaspor