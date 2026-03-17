“Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla Haziran ayında tutuklanıp altı ay sonra serbest bırakılan gazeteci Fatih Altaylı’nın sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Cezaevinde sağlık sorunlarının ilerlediğini dile getiren Altaylı’nın, beyninde tespit edilen ve büyüyerek baskı oluşturan kitle nedeniyle bu sabah ameliyata alındığı, gazeteci İsmail Saymaz tarafından Halk TV yayınında açıklandı.

"UZUN SÜREDİR BEYNİNDE KÖTÜ HUYLU OLMAYAN BİR UR VARMIŞ"

İsmail Saymaz, bu sabah itibarıyla Fatih Altaylı’nın ameliyata alındığını ifade ederek şu açıklamada bulundu:

"Fatih abiye de çok geçmiş olsun. Bu sabah itibarıyla beyin ameliyatına girdi. Bunu aktarmış olayım. Saat 7'de ameliyata alındı ve ameliyatı devam ediyor. Kendisinin uzun süredir beyninde kötü huylu olmayan bir ur varmış. Fakat cezaevi sürecinde bu kütlede büyüme tespit etmişler. 2,5 santime kadar ulaşmış ve beyne baskı yapar hale gelmiş. Bu nedenle kendisi sabah saatlerinde ameliyata alındı.

Ben de kendisine sordum, "Nasıl bir ameliyat, ağır bir ameliyat mı?" diye ama bana yanıt olarak 'Dışarıdan bakıldığında basit bir işlem, umarım çabucak biter' yanıtını verdi"