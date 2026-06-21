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HSBC'nin 15-19 Haziran haftasında en çok aldığı ve sattığı hisseler! THYAO'da 2,29 milyar TL'lik alım öne çıkarken EUPWR'da 1,61 milyar TL'lik satış gerçekleşti

Borsa İstanbul'da işlem yapan büyük aracı kurumların hisse tercihleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle yabancı yatırımcı işlemlerinde önemli paya sahip olan HSBC'nin alım ve satım tarafındaki hareketleri piyasada dikkat çekiyor.

15-19 Haziran 2026 haftasında HSBC'nin en çok alım yaptığı hisselerin başında Türk Hava Yolları (THYAO) yer alırken, satış tarafında EUPWR ve GESAN öne çıktı.

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HSBC'NİN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Geçtiğimiz hafta HSBC'nin en fazla net alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı:

THYAO: 2.285.091.436 TL
GARAN: 438.676.342 TL
ASELS: 353.645.560 TL
AKBNK: 329.428.374 TL
PGSUS: 324.123.168 TL

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HSBC'nin toplam net alımı 56,77 milyon lot olarak gerçekleşti.

HSBC'NİN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Aynı dönemde HSBC'nin en fazla satış yaptığı hisseler ise şu şekilde oldu:

EUPWR: 1.609.576.149 TL
GESAN: 1.156.139.446 TL
BIMAS: 602.507.063 TL
TUPRS: 436.486.698 TL
EREGL: 250.583.555 TL

Geçen hafta HSBC nin en çok aldığı ve sattığı 5 hisse, Görsel 1

ARACI KURUM DAĞILIMI NEDEN ÖNEMLİ?

Aracı kurum dağılımı, hisselerdeki para akışını ve kurumsal yatırımcı ilgisini göstermesi açısından yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle HSBC, Bank of America ve JPMorgan gibi yabancı yatırımcı ağırlıklı kurumların alım-satım tercihleri, piyasanın belirli hisselere yönelik ilgisine ilişkin önemli sinyaller verebiliyor.

Ancak aracı kurum verileri tek başına yatırım kararı için yeterli görülmezken, şirketlerin finansal performansı ve piyasa koşullarıyla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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