Borsa İstanbul'da işlem yapan büyük aracı kurumların hisse tercihleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle yabancı yatırımcı işlemlerinde önemli paya sahip olan HSBC'nin alım ve satım tarafındaki hareketleri piyasada dikkat çekiyor.

15-19 Haziran 2026 haftasında HSBC'nin en çok alım yaptığı hisselerin başında Türk Hava Yolları (THYAO) yer alırken, satış tarafında EUPWR ve GESAN öne çıktı.

HSBC'NİN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Geçtiğimiz hafta HSBC'nin en fazla net alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı:

THYAO: 2.285.091.436 TL

GARAN: 438.676.342 TL

ASELS: 353.645.560 TL

AKBNK: 329.428.374 TL

PGSUS: 324.123.168 TL

HSBC'nin toplam net alımı 56,77 milyon lot olarak gerçekleşti.

HSBC'NİN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Aynı dönemde HSBC'nin en fazla satış yaptığı hisseler ise şu şekilde oldu:

EUPWR: 1.609.576.149 TL

GESAN: 1.156.139.446 TL

BIMAS: 602.507.063 TL

TUPRS: 436.486.698 TL

EREGL: 250.583.555 TL

ARACI KURUM DAĞILIMI NEDEN ÖNEMLİ?

Aracı kurum dağılımı, hisselerdeki para akışını ve kurumsal yatırımcı ilgisini göstermesi açısından yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle HSBC, Bank of America ve JPMorgan gibi yabancı yatırımcı ağırlıklı kurumların alım-satım tercihleri, piyasanın belirli hisselere yönelik ilgisine ilişkin önemli sinyaller verebiliyor.

Ancak aracı kurum verileri tek başına yatırım kararı için yeterli görülmezken, şirketlerin finansal performansı ve piyasa koşullarıyla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

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