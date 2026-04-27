Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri (GENIL), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla dikkat çeken bir iş anlaşmasını duyurdu. Şirket, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile önemli bir sözleşmeye imza attı.

15 AYLIK TEDARİK ANLAŞMASI

KAP'a yapılan açıklamaya göre GENIL, Sosyal Güvenlik Kurumu ile BioMarin International Limited tarafından üretilen VOXZOGO ilaçlarının tedarikine yönelik 15 aylık Alternatif Geri Ödeme Sözleşmesi imzaladı.

70,79 MİLYON EURO GELİR BEKLENTİSİ

Şirket tarafından yapılan bilgilendirmede, söz konusu anlaşmanın GENIL'in satış gelirlerine toplamda 70,79 milyon euro katkı sağlamasının öngörüldüğü ifade edildi.

Sözleşmenin, şirketin büyüme stratejisi kapsamında önemli bir adım olduğu değerlendirilirken, GENIL'in sağlık sektöründeki konumunu güçlendirmesi bekleniyor.