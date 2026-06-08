Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN), Bosna-Hersek'te önemli bir yurt dışı projede yeni bir aşamaya geçti. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Bosna-Hersek'te faaliyet gösteren devlet elektrik kurumu EPBiH tarafından açılan "Güneş Enerjisi Santrali, Trafo Merkezi ve İletim Hattının İnşası" ihalesinde en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği duyuruldu.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından finanse edilen proje, Bosna-Hersek'in Gračanica bölgesinde hayata geçirilecek.

İHALENİN BÜYÜKLÜĞÜ 1,44 MİLYAR TL'Yİ AŞIYOR

Açıklamaya göre projenin toplam bedeli KDV ve vergiler hariç 26.871.200 Euro olarak hesaplandı. Güncel Euro/TL kuru baz alındığında söz konusu tutar yaklaşık 1 milyar 437 milyon 926 bin 280 TL'ye karşılık geliyor.

SÖZLEŞME DAVETİ GELDİ

Şirket, ihale komisyonu tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda sözleşme imzalamaya davet edildiğini açıkladı. Resmi bildirimin şirkete ulaştığı belirtilirken, sürece ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimiz, Bosna-Hersek'te faaliyet gösteren devlet elektrik kurumu EPBiH tarafından açılan ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından finanse edilen "Güneş Enerjisi Santrali, Trafo Merkezi ve İletim Hattının İnşası" ihalesinde en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmiştir.

Bosna-Hersek'in Gračanica bölgesinde gerçekleştirilecek projenin toplam bedeli KDV ve vergiler hariç 26.871.200,00 Euro olup, güncel Euro/TL kuru baz alındığında 1.437.926.280 TL'ye karşılık gelmektedir.

İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda şirketimizin söz konusu ihale kapsamında sözleşme imzalamaya davet edildiği tarafımıza resmi olarak bildirilmiştir.

İhale sürecine ilişkin gelişmeler ve sözleşmenin imzalanması halinde konuya ilişkin gerekli açıklamalar kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."