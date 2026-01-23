İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Esat Yontunç, hakkında çıkan iddiaların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Yontunç açıklamasında, "Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmadı" ifadelerini kullanarak, "Alnım ak, ben kendime güveniyorum. İlk uçakla ülkeme döneceğim" demişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Yontunç dün Kıbrıs'tan dönerken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Yontunç emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

(İHA)